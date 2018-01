Abril não chega lotado de lançamentos, mas os que têm são de peso! O primeiro destaque é o retorno de uma das mais famosas franquias de luta da história com Mortal Kombat X, que vai trazer lutadores clássicos e novos. Depois do fantástico Mortal Kombat 9, a NetherRealm volta a produzir batalhas completamente brutais e finalizações sanguinárias. Há ainda os convidados Jason Vorhees (Sexta-feira 13) e o Predador dos flimes da série Alien. Chega dia 14 para PC e consoles da nova geração. Futuramente, chegará a outras plataformas.

E quem joga em PC finalmente vai ter o prazer de causar em Los Santos com a esperada chegada de GTA V para os computadores. O game já vai vir com as expansões, o modo em primeira-pessoa criado para a nova geração de consoles e bem bonitão para rodar em máquinas poderosas. Estamos ansiosos para ver os mods que os fãs vão criar!

Veja abaixo os vídeos dos destaques a a lista completa de lançamentos de abril*:

GTA V (Ação, Rockstar Games)

Mortal Kombat X (Luta, NetherRealm Studios)

PC

2 – Dark Souls II: Scholar of the First Sin Edition

sss Stealth Inc. 2

9 – Stardrive 2 (também para Mac e Linux)

10 – Dead Synchronicity

14 – Grand Theft Auto V

sss Mortal Kombat X

16 – Telepath Tactics (também para Mac e Linux)

24 – Dungeons II

sss Kholat

28 – Broken Age – Act II

30 – Chroma Squad (também para Mac e Linux)

PS4

7 – Bastion

sss Dark Souls II: Scholar of the First Sin Edition

sss Stealth Inc. 2

14 – Mortal Kombat X

sss Titan Souls

21 – Shovel Knight

24 – Omega Quintet

28 – Broken Age

sss Tropico 5

Xbox One

7 – Dark Souls II: Scholar of the First Sin Edition

10 – Stealth Inc. 2

14 – Mortal Kombat X

28 – State of Decay: Year One Survival Edition

Wii U

9 – Affordable Space Adventures

PS3

7 – Dark Souls II: Scholar of the First Sin Edition

sss Stealth Inc. 2

21 – Shovel Knight

Xbox 360

7 – Dark Souls II: Scholar of the First Sin Edition

3DS

7 – Etrian Mystery Dungeon

10 – Xenoblade Chronicles 3D

PS Vita

7 – MonsterBag

sss Stealth Inc. 2

14 – Titan Souls

21 – Shovel Knight

28 – Broken Age

*Datas para o mercado americano, salvo indicação contrária.