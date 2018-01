Em novembro finalmente chegam ao mercado os consoles da nova geração ao Brasil. O Xbox One, da Microsoft, passa a ser vendido no Brasil a partir do dia 22 ao preço de R$ 2,3 mil. Já o PlayStation 4, da Sony, chega dia 29 pelo valor de R$ 4 mil.

Para o Xbox One estarão disponíveis a partir do dia do lançamento títulos como Dead Rising 3, Forza Motorsport 5, Ryse e Killer Instinct, mas o console receberá outros jogos logos em seus primeiros dias no mercado.

Já o PS4, que suscitou a fúria dos jogadores com o preço altíssimo, terá jogos como Killzone: Shadow Fall e Knack em seu lançamento, também recebendo novos games até o final do ano, inclusive os que já chegaram aos consoles da atual geração.

Call of Duty: Ghosts é um dos games que chegará para os consoles atuais e para os novos, além de PC. O game é a edição de 2013 da bilionária franquia da Activision, desenvolvida desta vez pela Infinity Ward, e dá início a uma nova narrativa, deixando para trás o legado das séries Modern Warfare e Black Ops. Para Wii U, PC, Xbox 360 e PS3, chega dia 5. Para as novas plataformas, estará disponível assim que elas também estiverem no mercado.

A Nintendo, por sua vez, recorre ao seu carro-chefe para tentar alavancar as vendas do Wii U na época dos feriados de fim de ano. Super Mario 3D World chega para o console no dia 22 prometendo tudo o que o mascote da empresa costuma ter em seus títulos – carisma, fases bem elaboradas e um nível de desafio que agrada aos jogadores casuais e aos acostumados com games mais elaborados. Super Mario 3D World recupera as aventuras em duas dimensões, mas acrescenta a profundidade em algumas partes, o que torna o jogo um parque de diversões nas mãos dos desenvolvedores da Nintendo.

Outro console da Nintendo que recebe um título de peso é o 3DS. O portátil recebe The Legend of Zelda: A Link Between Worlds a partir do dia 22, game situado no mesmo mundo de The Legend of Zelda: A Link to the Past, clássico de 1992 para o Super NES. O jogo utiliza os recursos 3D da plataforma e deve ser o principal responsável por suas vendas neste final de ano.

Call of Duty: Ghosts (Activision/Ação)

Super Mario 3D World (Nintendo/Plataforma)

The Legend of Zelda: A Link Between Worlds (Nintendo/Aventura)

Veja abaixo os vídeos dos destaques e a lista completa de lançamentos de novembro:

PC

5 – Call of Duty: Ghosts

11 – Injustice: Gods Among Us – Ultimate Edition

12 – XCOM: Enemy Within

14 – SimCity: Cities of Tomorrow Expansion Pack

15 – X Rebirth,Need for Speed Rivals

19 – Adventure Time: Explore the Dungeon Because I DON’T KNOW!, South Park: The Stick of Truth

30 – Journey of a Roach (também para Mac), Talisman: Digital Edition, Hive (2013), Peggle 2

Xbox One

19 – Assassin’s Creed IV: Black Flag, NBA Live 14, Battlefield 4, Fifa 14, Fighter Within, Madden NFL 25

22 – Killer Instinct, Crimson Dragon, Dead Rising 3, Forza Motorsport 5, Peggle 2, Zoo Tycoon, Ryse: Son of Rome, Powerstar Golf, LocoCycle, Skylanders Swap Force, Just Dance 2014, Zumba Fitness World Party, Need for Speed Rivals, Call of Duty: Ghosts, NBA 2K14

30 – Lego Marvel Superheroes

Xbox 360

5 – Call of Duty: Ghosts, Fitness World Party

8 – Arcania: The Complete Tale

11 – Injustice: Gods Among Us – Ultimate Edition

12 – XCOM: Enemy Within

15 – Need for Speed Rivals

19 – Adventure Time: Explore the Dungeon Because I DON’T KNOW!, South Park: The Stick of Truth, Zumba Kids

30 – Peggle 2, Zoo Tycoon

PS4

11 – Injustice: Gods Among Us – Ultimate Edition

12 – Battlefield 4, Injustice: Gods Among Us – Ultimate Edition, Madden NFL 25

15 – Need for Speed Rivals, Resogun, Super Motherload, Killzone: Shadowfall, Switch Galaxy Ultra, Knack, Assassin’s Creed IV: Black Flag, Call of Duty: Ghosts

19 – NBA Live 14

22 – NBA 2k14

30 – Lego Marvel Superheroes

PS3

5 – Call of Duty: Ghosts, The Guided Fate Paradox

8 – Arcania: The Complete Tale

11 – Injustice: Gods Among Us – Ultimate Edition

12 – XCOM: Enemy Within

15 – Need for Speed Rivals

19 – Adventure Time: Explore the Dungeon Because I DON’T KNOW!, South Park: The Stick of Truth, AquaPazza

26 – Saint Seiya: Brave Soldiers

Wii U

1 – Mario & Sonic at the Sochi 2014 Olympic Winter Games

5 – Call of Duty: Ghosts, Zumba Fitness World Party

12 – Barbie Dreamhouse Party

19 – Adventure Time: Explore the Dungeon Because I DON’T KNOW!

22 – Super Mario 3D World



Wii

5 – Zumba Fitness World Party

12 – Barbie Dreamhouse Party

19 – Zumba Kids

3DS

12 – Barbie Dreamhouse Party, Disney Frozen: Olaf’s Quest

15 – Doodle Jump Adventures

19 – Adventure Time: Explore the Dungeon Because I DON’T KNOW!

22 – Mario Party 3DS, The Legend of Zelda: A Link Between Worlds

30 – One Piece: Romance Dawn

PS Vita

5 – Ys: Memories of Celceta

11 – Injustice: Gods Among Us – Ultimate Edition

22 – Tearaway

PSP

30 – One Piece: Romance Dawn

DS

12 – Barbie Dreamhouse Party, Disney Frozen: Olaf’s Quest

15 – Doodle Jump Adventures