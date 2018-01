Outubro é o mês dos títulos exclusivos – e o que antecede o principal momento da temporada de lançamento de games no Ocidente. Mas o primeiro título que merece destaque é multiplataforma – The Evil Within, game de sobrevivência e terror cujo principal desenvolvedor é Shinji Mikami, ninguém menos que o criador da série Resident Evil. O jogo é o primeiro de um grande número de games do tipo que devem chegar ao mercado nos próximos meses e abre o que seria o renascimento dos jogos de terror. Convenhamos, está em boas mãos. Estará disponível para PC, PS4, Xbox One, Ps3 e Xbox 360 a partir do dia 14.

Agora é a hora dos exclusivos. O PS4 recebe Driveclub, um game de corrida que foca na parte social, já que foi desenvolvido com ênfase nos embates com os colegas e no sistema de desafios de tempos. Tudo isso tendo como pano de fundo um simulador de automobilismo ao estilo Gran Turismo. Chega dia 7.

Já o Xbox One passa a contar em sua biblioteca com Sunset Overdrive, um título de tiro e ação com um toque de humor. O game é cartunesco e coloca o jogador em um mundo aberto que, após um evento catastrófico, foi dominado por criaturas mutantes. O que dá para esperar são batalhas frenéticas e armas um pouco exageradas. O lançamento está marcado para o dia 28.

O Wii U ganha outro game de ação, Bayonetta 2, continuação do título que foi sucesso de crítica nos outros consoles em 2010. Dessa vez, porém, o console da Nintendo é o único a receber o jogo cuja palavra chave é “porrada”. O estilo é o mesmo de antes – inimigos gigantes sendo destruídos por uma bruxa moderna armada até os dentes. Dia 24 é a data do lançamento.

E os donos de 3DS finalmente vão poder colocar as mãos em suas cópias de Super Smash Bros.. O game permanece o mesmo – personagens da Nintendo e de outros jogos em uma pancadaria caótica, mas dessa vez com conexão cross-platform com o Wii U. Novos personagens, novas arenas e, finalmente, um Smash Bros. portátil. Ótima notícia, que se completa logo no início do mês, no dia 3.

Veja abaixo os vídeos dos destaques e a lista completa de lançamentos do mês:

PC

7 – Alien: Isolation

sssCostume Quest

sssMX vs. ATV: Supercross

sssNBA 2K15

sssProject Spark

10 – Ryse

14 – Borderlands: The Pre-Sequel

sssThe Evil Within

sssRaven’s Cry

21 – Jagged Alliance: Flashback

sssThe Legend of Korra

sssSamurai Warriors 4

24 – Civilization: Beyond Earth

28 – Lords of the Fallen

PS4

5 – Skylanders: Trap Team

7 – Alien: Isolation

sssCostume Quest

sssDriveclub

sssNBA 2K15

14 – The Evil Within

sssRaven’s Cry

21 – Just Dance 2015

sssThe Legend of Korra

28 – Lords of the Fallen

sssNBA Live

sssSingstar

Xbox One

5 – Skylanders: Trap Team

7 – Alien: Isolation

sssCostume Quest

sssNBA 2K15

Project Spark

14 – The Evil Within

16 – Fable Legends Beta

21 – Fantasia: Music Evolved

sssJust Dance 2015

22 – The Legend of Korra

28 – Lords of the Fallen

sssNBA Live

sssSunset Overdrive

WiiU

5 – Skylanders: Trap Team

7 – Costume Quest

14 – Pac-Man and the Ghostly Adventures 2

21 – Just Dance 2015

24 – Bayonetta 2

3DS

3 – Super Smash Bros.

5 – Skylanders: Trap Team

7 – Tenkai Knights: Brave Battle

14 – Pac-Man and the Ghostly Adventures 2

sssPetz Beach / Petz Countryside

sssPoptropica: Forgotten Islands

24 – Fantasy Life

sssPokémon Art Academy

28 – Big Hero 6

sssThe Legend of Korra: A New Era Begins

sssPower Rangers: Super Megaforce

Vita

21 – Samurai Warriors 4