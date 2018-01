Fevereiro não é um mês de muito movimento em termos de volume de lançamentos, mas alguns títulos que chegam ao mercado neste mês merecem destaque. O primeiro deles é Evolve, game de ação disponível para PS4, PC e Xbox One a partir do dia 10 em que o jogador se une a uma equipe de outros três caçadores para combater monstros gigantes – também controlados por jogadores. É uma questão de caçar ou ser caçado, um conceito ainda pouco explorado e que chega com um título de qualidade para as nova geração de consoles.

O PS4 ganha um exclusivo de peso – The Order: 1886, game de tiro que se passa na Era Vitoriana e coloca os humanos contra uma antiga raça de monstros que ressurgiu. Os visuais do jogo desenvolvido pela Ready at Dawn (a mesma que produziu a série God of War) impressionam, e tudo parece tecnicamente muito bem executado, especialmente dublagem e animações. O jogo promete, e muito. Chega dia 20.

No dia 13, uma sexta-feira, chega um presentão para donos de 3DS. Atendendo a pedidos dos fãs, a Nintendo desenvolveu um remake de The Legend of Zelda: Majora’s Mask em três dimensões, um dos mais aplaudidos títulos da franquia, assim como já havia feito com Ocarina of Time. Novos visuais e a qualidade de sempre nas aventuras de Link. Ótima notícia!

Veja abaixo os vídeos dos destaques e a lista completa de lançamento de fevereiro.

Evolve (Turtle Rock Studios/2K Games)

The Order: 1886 (Ready at Dawn/SCEA)

The Legend of Zelda: Majora’s Mask 3D (GREZZO/Nintendo)

PC

4 – Deathtrap

10 – Evolve

17 – Dead or Alive 5: Final Round

sss Total War: Attila

18 – Resident Evil Revelations 2 – Episode 1

20 – The Book of Unwritten Tales 2

24 – Dragon Ball Z Xenoverse

sss Dynasty Warriors 8 Empires

25 – Resident Evil Revelations 2 – Episode 2

sss Homeworld Remastered

Xbox One

1 – #IDARB

10 – Evolve

13 – The Escapists

17 – Dead or Alive 5: Final Round

18 – Resident Evil Revelations 2 – Episode 1

24 – Dragon Ball Z Xenoverse

sss Dynasty Warriors 8 Empires

25 – Resident Evil Revelations 2 – Episode 2

PS4

5 – Apotheon

10 – Evolve

sss Unmechanical: Extended

17 – Dead or Alive 5: Final Round

sss Resident Evil Revelations 2 – Episode 1

20 – The Order: 1886

24 – Dragon Ball Z Xenoverse

sss Dynasty Warriors 8 Empires

sss Resident Evil Revelations 2 – Episode 2

Wii U

20 – Kirby and the Rainbow Curse

Xbox 360

3 – SpongeBob HeroPants

17 – Dead or Alive 5: Final Round

18 – Resident Evil Revelations 2 – Episode 1

24 – Dragon Ball Z Xenoverse

25 – Resident Evil Revelations 2 – Episode 2

PS3

10 – Unmechanical: Extended

17 – Dead or Alive 5: Final Round

sss Resident Evil Revelations 2 – Episode 1

24 – Dragon Ball Z Xenoverse

sss Dynasty Warriors 8 Empires

sss Resident Evil Revelations 2 – Episode 2

3DS

3 – SpongeBob HeroPants

13 – The Legend of Zelda: Majora’s Mask 3D

sss Monster Hunter 4 Ultimate

PS Vita

3 – Criminal Girls: Invite Only

sssSpongeBob HeroPants

5 – Kick & Fennick

11 – Hyperdimension Neptunia Re;Birth2

24 – Hyperdevotion Noire­: Goddess Black Heart

sss htol#NiQ: The Firefly Diary