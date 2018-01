Se depender da EA Sports, vai ter Copa do Mundo sim, e ela ainda vai começar em abril. Mais precisamente no dia 15, quando chega ao mercado 2014 Fifa World Cup Brazil, game oficial do torneio. É basicamente um Fifa repaginado, com algumas animações novas e melhorias técnicas, além de ter toda a temática da Copa do Mundo, incluindo o Felipão no banco brasileiro (ver no trailer abaixo). Estará disponível somente para PS4 e Xbox 360.

Mas o grande lançamento do mês e talvez um dos mais aguardados do ano é The Elder Scrolls Online, versão MMORPG do mundo medieval criado pela Bethesda. Dado o sucesso alcançado com os primeiros jogos da série e mais recentemente com Skyrim, a empresa ouviu o chamado dos fãs e criou um universo gigantesco a ser explorado por jogadores que, pela primeira vez, jogarão simultaneamente, guerreando juntos ou uns contra os outros. Inicialmente tem versões apenas para PC e Mac, ambas a serem lançadas dia 4. Depois, o título chega para PS4 e Xbox One.

Ainda no assunto RPG, a Ubisoft, depois de lançar South Park: The Stick of Truth, aposta mais uma vez no gênero com Child of Light. A pegada, desta vez, é diferente, com um game que chama muita atenção pelo conceito artístico e pela história poética, em que uma garotinha deve resgatar o Sol, a lua e as estrelas. O game parece um conto de fadas interativo e traz elementos bem clássicos do gênero e deve agradar aos fãs. Há versões totalmente em português para PC, Wii U, PS4, PS3, Xbox One e Xbox 360 a partir do dia 30.

Bônus: pode parecer piada, mas não é. Goat Simulator vai mesmo ser lançado, e logo no começo do mês, em 1º de abril. Antes, a data fazia crer que era uma brincadeira, mas os criadores de fato resolveram tornar o game realidade e até o colocaram em pré-venda. Totalmente non sense, mas totalmente criativo.

Veja abaixo os vídeos dos destaques e a lista completa de lançamentos do mês.

The Elder Scrolls Online (Bethesda/RPG e Aventura)

2014 Fifa World Cup Brazil (EA Sports/Futebol)

Child of Light (Ubisoft/RPG e Aventura)

PC

1 – Batman: Arkham Origins Blackgate Deluxe Edition

sssGoat Simulator

4 – The Elder Scrolls Online (também para Mac)

8 – Daylight

sssLego The Hobbit

15 – Moebius: Empire Rising

sss War of the Vikings

16 – Trials Fusion

22 – Batman: Arkham Origins – Cold, Cold Heart (DLC)

25 – Dark Souls II

29 – The Amazing Spider-Man 2

30 – Child of Light

PS4

4 – Awesomenauts Asssemble!

8 – Daylight

sss Lego The Hobbit

14 – Final Fantasy XIV: A Realm Reborn

16 – Trials Fusion

29 – The Amazing Spider-Man 2

30 – Child of Light

Xbox One

3 – Call of Duty: Ghosts – Devastation (DLC)

8 – Kinect Sports

sss Lego The Hobbit

16 – Trials Fusion

29 – The Amazing Spider-Man 2

30 – Child of Light

Wii U

1 – Batman: Arkham Origins Blackgate Deluxe Edition

8 – Lego The Hobbit

25 – NES Remix 2

29 – The Amazing Spider-Man 2

30 – Child of Light

PS3

1 – Batman: Arkham Origins Blackgate Deluxe Edition

sss MLB 14 The Show

sss Ragnarok Odyssey ACE

8 – Lego The Hobbit

15 – 2014 FIFA World Cup Brazil

16 – Trials Fusion

22 – Batman: Arkham Origins – Cold, Cold Heart (DLC)

29 – The Amazing Spider-Man 2

30 – Child of Light

Xbox 360

1 – Batman: Arkham Origins Blackgate Deluxe Edition

3 – Call of Duty: Ghosts – Devastation (DLC)

8 – Lego The Hobbit

15 – 2014 FIFA World Cup Brazil

16 – Trials Fusion

22 – Batman: Arkham Origins – Cold, Cold Heart (DLC)

29 – The Amazing Spider-Man 2

30 – Child of Light

3DS

8 – Lego The Hobbit

15 – Conception II: Children of the Seven Stars

29 – The Amazing Spider-Man 2

Vita

1 – MLB 14 The Show

sss Ragnarok Odyssey ACE

8 – Lego The Hobbit

15 – Conception II: Children of the Seven Stars

iOS

10 – Trials Frontier