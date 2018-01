Que mês fantástico maio será. Esquentando os motores para a E3, o mês reserva vários títulos muito aguardados. Entre eles está Watch Dogs, da Ubisoft, sério candidato a jogo do ano. O título é um mundo aberto com espionagem, ação e uma infinidade de coisas para fazer, num misto de GTA com a série Person of Interest. O jogador assume o papel de Aiden Pearce, hacker que pode controlar toda a cidade de Chicago com um smartphone e colocar todo o ambiente ao seu favor. O game promete. Chega no dia 27 para PC, nova e atual gerações. A versão para Wii U deve chegar mais para frente.

Mas se o console da Nintendo fica sem Watch Dogs, ganha outra obra-prima – Mario Kart 8. A Nintendo revive a série em sua nova plataforma retomando sua essência: corridas malucas com Mario, Luigi, Yoshi e o resto da turma. Como se não bastassem motos e outras maluquices, desta vez a equipe de desenvolvimento resolveu adicionar o ingrediente da gravidade, além de power-ups e personagens novos. E uma nova versão de Rainbow Road, claro. Disponível a partir do dia 30.

O último destaque também retoma um grande clássico dos games. Wolfenstein: The New Order serve como continuação do imortal Wolfenstein 3D, aquele título de 1992 que jogávamos no computador, precursor do gênero de tiro em primeira pessoa. Agora, porém, com toda a tecnologia ao seu favor, o game promete ser um FPS dos bons, em que matar nazistas é o hobby do protagonista, William “B.J.” Blazkowicz. O jogo foi publicado pela Bethesda Softworks, também responsável por Dishonored e pela série The Elder Scrolls, ou seja, está em boas mãos. O lançamento está marcado para o dia 20 para PS4, PS3, Xbox One, Xbox 360 e PC.

Veja abaixo os vídeos dos destaques e a lista completa dos lançamentos do mês.

Watch Dogs (Ubisoft)

Mario Kart 8 (Nintendo)

Wolfenstein: The New Order (Bethesda)

PC

7 – Tesla Effect: A Tex Murphy Adventure

sssRaven’s Cry

9 – Bound By Flame

sssKiller Is Dead: Nightmare Edition

12 – The Last Tinker: City of Colors

20 – Wolfenstein: The New Order

sssNancy Drew: The Shattered Medallion (também para Mac)

21 – Always Sometimes Monsters

22 – The Incredible Adventures of Van Helsing II

23 – Tropico 5

27 – Watch Dogs

sssPlanetary Annihilation (também para Mac)

PS4

6 – MLB 14 The Show

sssStick it to the Man

9 – Bound By Flame

sssKiller is Dead: Nightmare Edition

20 – Transistor

sssWolfenstein: The New Order

sssSherlock Holmes: Crimes & Punishments

27 – Watch Dogs

Xbox One

20 – Wolfenstein: The New Order

27 – Watch Dogs

Wii U

6 – Stick it to the Man

30 – Mario Kart 8

PS3

7 – Hakuoki: Stories of the Shinsengumi

9 – Bound By Flame

16 – Minecraft

20 – Drakengard 3

sssMugen Souls Z

sssWolfenstein: The New Order

sssSherlock Holmes: Crimes & Punishments

21 – Red Faction Collection

27 – Watch Dogs

Xbox 360

7 – Peggle 2

9 – Bound By Flame

20 – Wolfenstein: The New Order

27 – Watch Dogs

3DS

2 – Kirby Triple Deluxe

sssMario Golf: World Tour

Vita

6 – Borderlands 2

sssGod of War Collection

27 – Mind Zero

sssSly Cooper Collection