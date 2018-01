Aqui no Modo Arcade defendemos que, embora os games tenham sido criados como uma forma de entretenimento e aí tenham suas raízes mais fortes, também ganharam um papel importante na formação da sociedade. A edição brasileira de janeiro de 2014 do jornal Le Monde Diplomatique corrobora essa afirmação. Com uma imagem do Mario estampada na capa, a publicação contém um artigo sobre como os jogos têm sido usados na política, na educação e em outras áreas e como eles têm ganhado relevância como ferramenta social, desvinculando-se do seu estado original de diversão.

O texto, escrito pelos franceses Benoît Bréville e Pierre Rimbert, leva o título de “Para somar pontos, leia este artigo”. Os autores destacam exemplos de como os games foram utilizados para solucionar problemas de gerenciamento e de políticas públicas, seja por governos ou por empresas, e discute o poder que os jogos têm em uma sociedade onde todo mundo tem uma plataforma de jogos potencial no bolso – o celular.

A íntegra do artigo está disponibilizada no próprio site do Le Monde Diplomatique.