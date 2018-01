Dá para ver a paixão por séries japonesas

O Behold Studios recebeu boas notícias nesta semana. Chroma Squad, seu mais novo game, recebeu a tão almejada luz verde na Steam, plataforma de distribuição de jogos da Valve, e em breve será devidamente publicado e comercializado.

O Chroma Squad tem uma temática peculiar – o jogador controla um estúdio japonês responsável por produções sentai, aquelas estilo Power Rangers, Flashman, Changeman e todo tipo de grupo de jovens que se unem para convocar uma arma secreta e acabar com um monstro gigante.

Esse, porém, é apenas um dos 12 títulos já publicados pelo Behold. O estúdio de Brasília (DF) funciona desde junho de 2009 e desde então tem desenvolvido jogos de RPG e ação para computadores, plataformas móveis e até para Ouya, console que roda com sistema Android. Foi um RPG, inclusive, o primeiro sucesso dos desenvolvedores do Behold – Knights of Pen and Paper, disponível para Android, iOS, Mac e PC, aplaudido pelo público e pela crítica e finalista do Unity Awards.

Atualmente com sete integrantes em sua equipe, o Behold tenta manter uma orientação independente. Embora tenha criado jogos sob demanda e serious games em seus primeiros anos de vida, o estúdio procura manter esse espírito desde sua atualização, como classifica Saulo Camarotti, desenvolvedor fundador da empresa. “Queremos continuar independentes, ampliando pouco a pouco nossos projetos, e quem sabe atingir novas plataformas. Somos uma família, então, a ideia é que isso aqui fique cada vez mais divertido”, diz.

O Behold fez sucesso colocando suas criações à disposição no mercado internacional – Knights of Pen and Paper teve 600 mil downloads até o momento. Do ponto de vista profissional, porém, Camarotti afirma que não é necessário recorrer aos outros países para trabalhar com games e fazer sucesso. “Com certeza não precisa recorrer ao exterior. Mas são experiência distintas. Quem quiser trabalhar em um estúdio de mais de 500 pessoas não vai encontrar essa experiência por aqui”, avalia.

O desenvolvedor acredita também que o Brasil está crescendo em termos de produção, mas acredita que a indústria só será mais valorizada quando forem apresentados produtos de qualidade, o que só ocorre com trabalho e experimentação. “Acredito que o brasileiro precisa fazer mais jogos. Ele se preocupa muito com o marketing, distribuição, propaganda, mas no fundo os jogos ainda são ruins. Quando se faz um jogo bom, ele se distribui. Então devemos procurar estudar mais, ralar mais, testar mais, inovar, criar”, conclui.

O trabalho do Behold Studios pode ser acompanhado no próprio site da empresa, em sua página do Facebook ou em seu perfil no Twitter. No vídeo abaixo, Camarotti fala sobre os dois games.

