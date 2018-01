Fundada em julho de 2012, a Cat Nigiri é um estúdio independente de Florianópolis que reúne cinco desenvolvedores que produzem para games para computadores e plataformas móveis.

O estúdio é o responsável pela criação do Dino Zone, game de estratégia de defesa, aqueles em que o jogador coloca uma série de itens no tabuleiro para desviar ou atacar os inimigos. O título, disponível para iOS e Android, é o único publicado pela Cat Nigiri, mas já teve 68 mil downloads.

Ainda assim, o time de desenvolvedores tem outros trabalhos em seu portfólio, como Captain Bombastic, Castaway e Dream Swim – todos em desenvolvimento, mas este último perto de ser publicado, segundo Nando Guimarães, um dos fundadores do estúdio.

Tudo o que a Cat Nigiri desenvolve tem como base a Fenix, engine proprietária do estúdio. Com ela, a equipe consegue exportar suas criações para iOS, Android, Windows, Mac e Linux, mas os produtores querem mais. “O plano é para expandir isso para Blackberry, Xbox One, Wii U e PS4 também. Estamos ainda fechando estas parcerias”, diz Guimarães.

O desenvolvedor afirma que o Brasil é o “verdadeiro hardcore do mercado de jogos internacional”, onde há todas as dificuldades e nenhuma facilidade para trabalhar. Pis isso, acredita que a perspectiva que deve ser levada em conta é a de criar localmente para atingir mercados globalmente. “Para ser competitivo, acreditamos que é extremamente necessária a parceria com empresas e profissionais do exterior, até porque é lá que o mercado de jogos é mais forte, maduro e rentável”, avalia.

Ainda segundo Guimarães, as condições de trabalho e os primeiros passos são os principais impedimentos para manter um estúdio de desenvolvimento no País. Ele diz que há muitos profissionais de qualidade por aqui, mas devido à remuneração e à satisfação profissional, a maioria acaba indo para o exterior. Além disso, há uma grande dificuldade em captar recursos para dar o pontapé inicial.

Mas a Cat Nigiri se mantém graças à sintonia da equipe e ao sucesso de Dino Zone. Agora, o estúdio quer publicar Dream Swim e dar continuidade aos dois outros projetos engatilhados para o ano que vem. “Queremos ampliar o estúdio de forma ordenada, mas primeiro precisamos ter certeza da rentabilidade e aceitação dos títulos que queremos lançar”, conclui Guimarães.

O portfólio do estúdio está em seu site oficial e em seu canal no YouTube, e outras informações podem ser encontradas em seus perfis no Facebook e no Twitter.

—————————————————-

Essa publicação faz parte da seção Made in Brazil, na qual damos espaço para os desenvolvedores nacionais exibirem seu trabalho e darem sua opinião sobre o mercado de games brasileiros. A coluna será publicada às sextas-feiras no Modo Arcade. Veja mais sobre os estúdios nacionais clicando aqui.