Agosto de 2010. Foi quando um grupo de desenvolvedores se uniu pela primeira vez para tirar do papel alguns projetos. Poucos meses depois, em janeiro de 2011, a reunião foi oficializada e nasceu a Catavento Games, estúdio paulistano que atualmente conta com quatro integrantes em sua equipe, além de colaboradores.

Ainda quando a união não era oficial, no fim de 2010, sem qualquer conhecimento do meio do desenvolvimento, o grupo, então mais encorpado, começou o desenvolvimento de Kelvin. A rotatividade de designers e a falta de experiência fizeram com que apenas uma demo fosse concretizada, mas foi o primeiro ímpeto para que a Catavento seguisse seu caminho como um estúdio independente. A partir e então, a equipe participou de jams que deram origem a títulos como Heartbeat Attack, Pro Gamer: The Game e Viktor The Nth – este último ganhou um remake e está disponível no Kongregate.

No portfólio da Catavento ainda há ToGetThere, The Last Last Battle, String Along (incompleto) e Kelvin, aquele primeiro projeto que também não foi finalizado. Todos os títulos são para PC e web e alguns deles conquistaram prêmios em festivais nacionais, como o BIG e o SBGames.

Helô Yoshioka é uma das game designers da Catavento e está com a equipe desde o início. Nesses mais de três anos trabalhando com o desenvolvimento de jogos, ela afirma que se aproximou bastante da comunidade de criadores de games, que é “bastante unida” e se ajuda, sem clima de concorrência predatória. Mas esse mercado pequeno de desenvolvimento tem um lado negativo. “não temos muitas pessoas experientes no mercado com quem a gente possa aprender ou pedir opinião e não temos nenhum grande evento de desenvolvedores como a Game Developers Conference (GDC). Apesar da quantidade absurda de universidades e escolas técnicas oferecendo cursos de jogos, elas não oferecem uma boa formação porque no geral os professores nunca desenvolveram um jogo e não sabem como é o processo. É realmente desanimador ver quantas pessoas investem nisso acreditando que vão realizar um sonho e saem totalmente despreparadas até mesmo para trabalhar em um estúdio pequeno aqui no Brasil”, opina.

A perspectiva de melhora está no amadurecimento do jogador brasileiro. Segundo ela, o consumidor nacional de jogos começou a pagar por títulos recentemente graças a plataformas de distribuição como a Steam, da Valve, e ainda vai levar um tempo para que o País se torne um mercado interessante para desenvolvedores independentes, sejam brasileiros ou estrangeiros. Mas isso serve apenas para o setor de entretenimento. Falando em serious games, o cenário é outro. “O Brasil é um país surpreendentemente avançado (em serious games). Praticamente toda a nossa renda vem desse tipo de jogo, nós ganhamos muito pouco fazendo jogos de entretenimento” revela Helô.

O segredo para seguir no desenvolvimento, continua, é perseverança aliada à disciplina e ao planejamento. “É preciso muita força de vontade e proatividade pra começar a desenvolver jogos aqui. A maior parte das pessoas tenta um pouco e desiste quando percebe que não vai conseguir arrumar emprego sem desenvolver algum projeto por conta própria. A gente já viu muitas empresas de jogos abrirem achando que vão fazer o novo Angry Birds e fecharem um ano depois, quando percebem que não é tão simples assim. Acaba sendo muito instável trabalhar com jogos. A gente consegue viver bem, mas é preciso ter muito planejamento e disciplina nos gastos”, conclui.

A Catavento está agora envolvida no desenvolvimento de um game de luta, que foge da tradição sidescroller do estúdio. Trata-se de um título ainda sem nome, no estilo “cada um por si”, que será lançado para Ouya, console que usa o Android como sistema operacional. O projeto, porém, ainda está engatinhando e as novidades devem ser publicadas nos canais mantidos pela empresa – o site oficial, a página do Facebook, o perfil do Twitter e o canal do YouTube.

Versão pixelizada da equipe Catavento

