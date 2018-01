Sabe o “Stop!”? Aquele jogo do “Minha sogra é”, que era jogado em folha de papel e era preciso pensar em uma palavra de cada categoria – cor, animal, fruta – com a letra da rodada? Agora vai dar para jogar no celular. Stop!, lançado para iPhone nesta quinta-feira, 30, é o terceiro game da Fanatee, estúdio de São Paulo com menos de um ano de vida – foi fundado em julho de 2013.

A Fanatee é fruto da reunião de diversos expertises que se uniram para criar uma produtora de games, tendo entre seus sócios figuras envolvidas na fundação do extinto site de entretenimento fulano.com.br, que tinha nos games uma de seus mais fortes pilares.

Além de Stop!, a empresa já publicou mais dois games. O primeiro deles também é um passatempo conhecido do brasileiro levado para os dispositivos móveis e para o computador: Letroca, aquele jogo em que é preciso montar o maior número de palavras possível com as letras disponíveis. O outro, também lançado recentemente, é um game social chamado Missing Link (para Android e iOS), que te coloca em contato com algum conhecido de um amigo no Facebook e pede que você descubra apenas com perguntas quem é a pessoa que liga você e o outro jogador.

Anthony Eigier é um dos dez profissionais que compõem a equipe da Fanatee. Ele afirma que o Brasil é um mercado “em pleno crescimento com ótimas perspectivas em termos de vendas de smartphones e tablets”, ainda mais se considerar que o brasileiro é um “early adopter” de redes sociais e, por isso, joga bastante nessas plataformas.

O executivo acredita no potencial do mercado, mas revela que é o consumo de games no exterior que paga as contas. “Com a facilidade de distribuição via a App Store e Play Store, uma empresa pode ter presença no mundo inteiro independente de onde estiver localizada. Consideramos a Fanateeuma empresa global, que está localiza no Brasil. Hoje, por sinal, mesmo tendo uma audiência boa no País, grande parte dos nossos usuários vem de fora do Brasil”, diz.

Fica a dica para quem for jogar com a letra V

Assim como outros desenvolvedores, Eigier concorda que existem problemas de legislação, de formação e de impostos no mercado de jogos brasileiro. Ele, porém, recomenda paciência e foco a quem desenvolve. “O Brasil está se adaptando a um mundo novo e evoluindo. Qualquer país vai ter seus problemas e suas vantagens. O importante é saber lidar e trabalhar da melhor forma com isso, sem deixar essa preocupação te distrair do desenvolvimento do seu produto, que no nosso caso são jogos”, finaliza.

A Fanatee deve lançar mais três jogos em 2014. Enquanto eles não saem, dá para acompanhar o trabalho da empresa por seu site oficial ou pela página do Facebook.

