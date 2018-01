Se para muitos estúdios brasileiros os advergames ficam em segundo plano, para a Hive Digital são a principal fonte de renda e oportunidade. Referência no segmento de games on demand, a produtora sediada em São Paulo está há seis anos no mercado e é considerada um dos maiores casos de sucesso no desenvolvimento de jogos digitais no País.

Fundado por Mitikazu Lisboa, que já acumulava experiência na área de games tanto dentro quanto fora do País, o estúdio iniciou suas atividades com apenas três funcionários. Hoje, conta com 60 empregados e uma segunda sede em São Francisco, nos EUA. O faturamento registrado em 2012 foi de R$ 8 milhões e a expectativa é que chegue aos R$ 10 milhões neste ano.

A Hive trabalha essencialmente com advergames e jogos para plataformas móveis. No primeiro segmento, tem como clientes Intel (veja mais aqui), Ambev, Procter & Gamble e outras empresas que têm investido em games como ferramenta de marketing. No segundo, tem como principais títulos Candypot e Poker Hall. Ao todo, são aproximadamente 30 criações, além de outras plataformas digitais desenvolvidas para marcas.

Para Lisboa, é nas plataformas móveis que está a oportunidade para crescer. “Nelas você atinge o público que o game hardcore tradicional não consegue atingir, há a possibilidade de inovação. O mercado tradicional está estagnado em termos de inovação, porque um jogo custa US$ 100 milhões para ser feito e não dá para ficar fazendo testes”, comenta. Ainda assim, o CEO da Hive revela que os projetos abraçados pela empresa custam caro – não saem por menos de R$ 500 mil.

O executivo não esconde que, para ele, games são uma questão de negócios. E como todo negócio, tem de lidar com impostos altos, cuja carga por aqui é “matadora”. Além disso, ele critica a falta de apoio do governo, o que pesa para estúdios que, como a Hive, apostam mais nos jogadores estrangeiros que no mercado local – mais da metade da receita vem de fora do país.

Outro ponto que Lisboa destaca é a escassez da mão de obra. “O problema da mão de obra no Brasil éh que ela é absurdamente generalista. Não falta gente querendo trabalhar, o que falta é gente que é boa em alguma coisa”, diz.

Apesar das dificuldades, a Hive tem progredido. A abertura da sede americana e a alta no faturamento são apontadas como evidências disso, o que faz com que o estúdio mantenha o caminho no segmento mobile e multiplataforma. A estratégia, conta Lisboa, é a internacionalização. “Achamos que o Brasil está em uma fase muito boa, mas é algo que não vai durar muito tempo. Nossa estratégia é a internacionalizar pra não depender do mercado local. É uma questão macroeconômica, e esse otimismo de consumo tem a ver com a economia geral. O brasileiro gosta de jogar, mas não gosta de pagar”, finaliza o executivo, que defende a aplicação do modelo freemium.

Game Hero foi criado pela Hive para a Intel

O trabalho completo da Hive pode ser conhecido no site da empresa, que contempla tanto os jogos para mobile quanto o portfólio de advergames. A desenvolvedora também mantém perfis no Facebook e no Twitter.

Essa publicação faz parte da seção Made in Brazil, na qual damos espaço para os desenvolvedores nacionais exibirem seu trabalho e darem sua opinião sobre o mercado de games brasileiros. A coluna será publicada às sextas-feiras no Modo Arcade. Veja mais sobre os estúdios nacionais clicando aqui.