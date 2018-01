Se existem exemplos de que empresas brasileiras podem se destacar no desenvolvimento de games, um deles definitivamente é a Hoplon. O estúdio sediado em Florianópolis (SC) iniciou seus trabalhos em 2000 e tem se dedicado à produção desde então, inclusive expandindo seus negócios, como ocorreu em 2012, quando a empresa também passou a atuar como publisher.

A Hoplon é responsável por um dos mais bem sucedidos games nacionais, o MMO de ação Taikodom, que ganhou sua primeira versão em 2008 e foi atualizado em 2011, com o Taikodom: Living Universe, que chegou a 27 países e hoje disputa a cobiçada luz verde para ser distribuído via Steam. A empresa também está trabalhando em um MOBA (multiplayer online battle arena), Heavy Metal Machines, que deve ser lançado ainda neste ano, e colocou no ar recentemente o Minhokarts.

Como publicadora, o portfólio é ainda maior. São contabilizados APB Reloaded, Candypot, Golaço e dois games frutos de parcerias recentes – Seer e Bounty Hounds Online, uma nova versão do título da Namco Bandai.

Atualmente, o estúdio conta com cerca de cem profissionais, sendo 70 dedicados à produção dos games, que engloba títulos para Facebook, dispositivos móveis e computadores. Apesar do grande contingente, a Hoplon tem passado por reformulações, conforma conta Guilherme Loureiro, diretor de publicação e marketing da empresa. “Hoje estamos mais focados em otimizar o estúdio. Antes tínhamos dentro de casa músicos, roteiristas, artistas 3D, artistas conceituais, entre outros profissionais. Agora, muitos desses serviços estamos terceirizando com empresas especializadas no assunto, que conseguem ter custos até mais baratos do que a contratação do profissional e também prazos de entrega mais curtos. Estamos criando um ecossistema de empresas que fornecem serviços”, detalha.

Parte do sucesso da Hoplon está ligada à exportação de Taikodom para outros países. O estúdio, porém, considera de suma importância dar atenção ao mercado nacional. De acordo com Loureiro, os investimentos devem ser feitos em paralelo, uma vez que o mercado está mais maduro, com os jogos nacionais sendo mais respeitados pelos brasileiros, e que há facilidades para publicar títulos em no exterior e em outras línguas.

Mas o mercado nacional, reitera, é prioridade. “Nosso foco é o desenvolvimento do mercado nacional de games. Por isso a publicadora tem a política de fazer parcerias com desenvolvedoras nacionais que apresentem potencial”, explica. E a perspectiva para o futuro, diz ele, é positiva. O representante acredita que nos últimos anos a indústria ganhou empresas e profissionais de maior qualidade, o que fortaleceu o desenvolvimento. Ainda segundo Loureiro esse processo ganharia ainda mais força se houvesse subsídios como há para o cinema e para a televisão e se houvesse melhoras em um ponto comumente citado entre desenvolvedores – os custos de fazer esse tipo de trabalho, ainda muito altos por aqui.

A Hoplon mantém informações institucionais e sobre seus jogos em seu site, mas também é possível conhecer a empresa por sua página no Facebook, por seu perfil no Twitter e seu canal no YouTube.

Essa publicação faz parte da seção Made in Brazil, na qual damos espaço para os desenvolvedores nacionais exibirem seu trabalho e darem sua opinião sobre o mercado de games brasileiros. A coluna será publicada às sextas-feiras no Modo Arcade. Veja mais sobre os estúdios nacionais clicando aqui.