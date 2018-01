A JoyMasher tem pouco tempo de vida. A produtora iniciou suas atividades no início de 2012 com três pessoas “itinerantes” – sem sede própria, os integrantes da equipe trabalham in loco individualmente.

Apesar da equipe reduzida, a JoyMasher acaba recorrendo a colaboradores para finalizar seus projetos. Foi o caso de Oniken, o mais famoso título publicado pelo estúdio até o momento, somando mais de 17 mil downloads. Trata-se de um game de ação com visual, música e mecânica inspirada nos games da geração 8-bits e que lembra muito Ninja Gaiden – e é tão difícil quanto.

Além de Oniken, a JoyMasher também publicou MRC6-454, Major Maox, Sigurd’s Havoc, Killing Moon e no meio de 2014 publicará, Odallus, cuja demo já está em circulação. Todos os títulos, pelo menos até o momento, são para PC e browser.

Thaís Weiller, uma das fundadoras do estúdio, aponta a distribuição como a maior dificuldade para trabalhar no Brasil. “Se não houver melhora nas formas de distribuição, não tem como produzir para cá de forma lucrativa. Aí você acaba tendo que focar na internet e o mundo vira seu público”, avalia.

A desenvolvedora afirma que há um grande potencial para o desenvolvimento de games no Brasil. O grande problema, continua, é que essa força não é bem utilizada. “Temos excelente profissionais brasileiros, mas empresas de grande porte estão o tempo todo abandonando o Brasil em busca de mercados com melhor custo beneficio. Da mesma forma, muitos excelentes profissionais brasileiros saem do país pois recebem propostas bem melhores lá fora. Os custos para se manter uma empresa de jogos no Brasil, em especial a tributação, aliados com os altos custos de distribuição aqui e a não total maturidade do mercado não tornam o Brasil um lugar muito atraente para se montar uma empresa de jogos. A melhor saída para isso é montar empresas menores, numa tática mais de guerrilha mesmo, e ainda sim é bem difícil”, diz.

O estúdio publicará em breve seu novo título, mas os planos não envolvem uma expansão acelerada. “Pretendemos continuar do tamanho que estamos. Talvez aumentemos o output de projetos agora que temos mais familiaridade com os processos”, finaliza.

O trabalho da JoyMasher também está exposto em seu site oficial. O estúdio também mantém uma página no Facebook e um perfil no Twitter, onde posta novidades sobre seus jogos.

Essa publicação faz parte da seção Made in Brazil, na qual damos espaço para os desenvolvedores nacionais exibirem seu trabalho e darem sua opinião sobre o mercado de games brasileiros. A coluna será publicada às sextas-feiras no Modo Arcade. Veja mais sobre os estúdios nacionais clicando aqui.