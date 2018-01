Vida de gamer é coisa séria. E apesar de o termo ser rejeitado por grande parte dos jogadores, é exatamente esse público gamer que a AOC quer atrair com a campanha de divulgação da sua nova linha de monitores.

A marca decidiu apostar nos eSports e nos youtubers para lançar o manifesto “Eu sou gamer”, estimulando o, digamos, orgulho de ser jogador e dando voz aos representantes desse grupo. De fato, muito se progrediu nos últimos anos em relação aos preconceitos enraizados em torno do ato de jogar e gostar de games, mas ainda há uma resistência enorme em aceitar a atividade como parte da cultura ou mesmo como profissão.

Os profissionais de eSports, por exemplo, são reconhecidos mundialmente. Na Europa, nos Estados Unidos e na Ásia, principalmente, esses atletas são considerados ídolos, têm contratos de patrocínio e levam multidões aos estádios ou à internet para assistir às partidas de League of Legends, StarCraft, Dota, Counter Strike, Street Fighter ou seja qual for o jogo. Aqui, apesar das claras mudanças nos últimos anos, ainda há um longo caminho de amadurecimento a ser percorrido.

Obviamente o objetivo da campanha é vender monitores – produtos que atendem bem às necessidades dos jogadores e que têm um preço mais atrativo que os concorrentes importados -, mas chama a atenção a abordagem adotada pela marca e pela Today, agência de publicidade responsável. Colocar-se ao lado dos jogadores e incentivá-los a assumir os games como parte de sua identidade é uma forma bastante adequada de se aproximar desse público.

Para ilustrar essa proximidade, algumas personalidades aparecem como embaixadores da marca e do manifesto. São dois atletas de eSports (Kamikat e Zigueira, da paiN Gaming), uma youtuber (Paola Buzz), um treinador (MiT) e um empresário (Paada) do ramo profissional. Além do hotsite – www.aoc.com.br/gamer – e do vídeo oficial, eles aparecem em uma websérie que explora os bastidores do dia a dia de quem trabalha com games e respira esse mundo 24 horas por dia.

“Estamos trazendo para o Brasil a linha de monitores gamer da AOC e optamos por uma campanha que desse voz às pessoas que consomem este tipo de produto”, disse Luis Bianchi, gerente de marketing da TPV, empresa responsável pelos monitores da AOC no Brasil.

A campanha ainda conta com ativação nas redes sociais por meio da hashtag #EusouGamer.