É a vez da Microsoft colocar suas cartas na mesa. A empresa marcou uma coletiva de imprensa para às 10h (6h, no horário de Brasília) do dia 21 de maio, terça-feira, em Redmond, onde mantém o quartel-general do Xbox, na qual apresentará seu novo console.

O recado enviado à imprensa inclui o convite para conhecer a “nova geração” e para ver o presidente do braço de entretenimento digital da Microsoft, Don Mattrick, e a equipe do Xbox apresentarem o console. Há ainda a hashtag #XboxReveal, que vai reunir todo tipo de informação e especulação – além da reação dos fãs – sobre o evento no Twitter.

Comunicado semelhante foi postado no blog de Larry Hryb, o Major Nelson, porta-voz do Xbox. Como de praxe, ele colocou uma contagem regressiva na publicação. Além disso, escreveu que a Microsoft vai marcar o início de uma nova geração de games, televisão e entretenimento no dia 21.

“Nesse dia, vamos compartilhar nossas visões sobre o Xbox e daremos a vocês uma amostra do futuro. Então, 19 dias depois, durante a Electronic Entertainment Expo (E3) em Los Angeles, vamos continuar a conversa e mostrar toda a nossa relação de grandes jogos”, publicou.

O evento será transmitido ao vivo pelo site Xbox.com, pela Xbox Live e pelo canal Spike TV, disponível somente nos Estados Unidos e no Canadá.

A Microsoft, por fim, revelará seu novo console assim como a Sony, que promoveu um evento de apresentação do Playstation 4 em fevereiro. A plataforma que deu o pontapé inicial na nova geração foi o Wii U, lançado pela Nintendo em novembro de 2012.