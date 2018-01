Pouco mais de uma semana depois da E3, a Microsoft veio a público nesta quarta-feira, 19, informar que cedeu aos pedidos dos jogadores. O Xbox One, novo console da empresa, não vai mais precisar ser conectado à internet uma vez ao dia para rodar jogos. Além disso, as restrições aos jogos antigos foram revistas e agora será possível vender, trocar e emprestar os discos.

Está tudo em post no blog oficial do console intitulado “Your Feedback Matters” (‘Sua Opinião Importa“, em tradução livre), assinado por Don Mattrick, presidente do braço de entretenimento da Microsoft. No texto, o executivo afirma que desde então tem acompanhado a repercussão em torno do Xbox One e que decidiu alterar algumas posições depois de perceber que tais políticas haviam provocado reações bastante negativas, que certamente impactariam na participação da empresa no mercado de consoles de forma significativa.

Até esta quarta, a Microsoft parecia estar fadada ao fracasso com sua nova plataforma. Imprensa especializada, jogadores e membros da própria indústria dos games passaram a dizer, em uníssono, que a nova geração de consoles já tinha seu vencedor antes mesmo de chegar ao mercado – o Playstation 4. Os números não mentem – nas pesquisas conduzidas pelo GameFaqs.com sobre a E3 (aqui e aqui), o Xbox One foi massacrado pelo PS4 e pelo Wii U.

A fé na Microsoft também era preocupante. Quase 70% dos jogadores que responderam uma terceira pesquisa do site acreditavam que a empresa não voltaria atrás.

Mas voltou, e foi uma decisão muito sábia, baseada justamente em ouvir o que os jogadores querem. Em sua coletiva na E3, a Sony bateu na tecla de “estamos do lado do consumidor” incontáveis vezes – e ainda fez questão de esfregar na cara da rival que não precisa de conexão permanente com a internet, que o uso de jogos usados é livre e que custa cem dólares a menos. Para a Microsoft, havia sobrado a imagem de empresa que só quer sugar o dinheiro dos jogadores e que estava oferecendo um aparelho qualquer, menos um videogame, argumento reforçado pelo evento de apresentação do console em maio, quando o foco foram suas funções multimídia.

Com a decisão, a Microsoft volta à briga. Ainda precisa correr atrás de muita coisa, mas levantar da lona já é o primeiro passo. Os próximos devem ter como base justamente o que Mattrick disse – a opinião dos jogadores precisa valer alguma coisa e deve ser levada em conta. A chamada “guerra dos consoles” acaba de ganhar novos contornos e agora será nivelada por cima.