Atualizado em 8 de agosto, às 16h30



Xbox 360 já tem quase 7 anos de vida. Quando chega seu sucessor?

A Microsoft tratou de colocar por água abaixo os sonhos daqueles que se animaram com as declarações do general manager Brian Hall sobre o novo Xbox. A fabricante informou que tudo não passou de um mal entendido quando o funcionário citou o console em uma entrevista ao site The Verge. Ele falava, na verdade, sobre a atualização da Xbox Live

Relembrando: na entrevista – cujo assunto era o novo Outlook – Hall tocou no assunto despretensiosamente, desencadeando rumores sobre o novo console – do qual nem sentimos cheiro na E3 2012.

“Operamos o HotMail por cerca de 16 anos, e temos o Exchange e o Outlook que as pessoas usam para trabalhar. Decidimos que já era hora de fazer algo e juntar o que cada um tinha de melhor e lançar junto da nova onda de produtos – com o Windows 8, com a nova versão do Office, com o novo Windows Phone e o novo Xbox”, disse ele.

A Microsoft informou que Hall se referia à atualização que deve sair ainda neste ano tecnologias como o SmartGlass e a Xbox Music.

Recentemente, um documento que supostamente seria da Microsoft vazou e espalhou o rumor de que a nova plataforma chegaria ao mercado em 2013 ao preço de US$ 299, já acompanhado do Kinect. A empresa, porém, não confirma nada.

Fonte: GameSpot