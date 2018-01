Depois de mais de uma década consolidada como uma das gigantes dos videogames domésticos, a Microsoft pode se arriscar também no mercado de portáteis. Em época de telas sensíveis a toque e conectividade, a empresa deve apostar em um tablet – provisoriamente batizado de Xbox Surface – para concorrer com o Nintendo 3DS e o Playstation Vita.

Ao site The Verge, fontes disseram que a empresa já trabalha em um tablet com uma tela de 7 polegadas cujo objetivo principal é a reprodução de jogos. Os componentes tecnológicos foram escolhidos de forma que os games rodem sem problemas e em alta definição e o sistema operacional provavelmente será um Windows específico, embora outras funções, como troca de mensagens e acesso às redes sociais, devem ser incluídas.

A Microsoft informou que “não comenta rumores ou especulações”, mas as fontes disseram que o portátil deve ser revelado ainda antes do próximo console doméstico da empresa, que, dizem os analistas, chegaria às lojas no final de 2013.

Concorrência. Caso o boato se confirme e a Microsoft de fato entre no mercado portátil, estaria tocando em um ponto sensível, mas ao mesmo tempo bastante fértil, se julgarmos o poder e a capacidade da empresa.

Sensível porque o setor dos portáteis é amplamente dominado pela Nintendo desde o lançamento do Game Boy, no final da década de 1980. Várias empresas, inclusive a Sony mais recentemente, tentaram ameaçar a hegemonia nintendista, sempre sem sucesso. Logo, desbancar o 3DS, ainda mais no Japão, não seria tarefa fácil.

Mas o que a Microsoft propõe é diferente – um tablet especial para jogos. O 3DS e o Vita são consoles, com espaço para a inserção de cartuchos, botões e um visual mais clássico. O tal Xbox Surface se apresentaria como uma plataforma mais moderna e capaz de reunir – e até otimizar – o que há de melhor entre as criações das grandes produtoras, que não foram muito felizes ao explorar o sistema Windows Phone, péssimo para jogos.

O maior obstáculo talvez seja fazer o jogador se habituar a uma tela sensível a toque caso o Xbox Surface de fato não tenha botões, uma vez que dispositivos desse tipo, como celulares, se mostram pouco úteis quando o assunto são grandes games que demandam horas de dedicação e necessitam de alternativas à tela para a execução de comandos.

Enfim, são apenas rumores e só será possível fazer uma avaliação concreta quando houver mais informações sobre o portátil. Por enquanto continuamos na espera do novo Xbox.