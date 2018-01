Lista de tarefas da Organização das Nações Unidas (ONU): mediar debates pela paz no Oriente Médio, ajudar a África a se livrar da fome, realizar conferências sobre mudanças climáticas e jogar Minecraft. Sim, Minecraft.

O game da Mojang está sendo usado pelo projeto Block by Block (Bloco a Bloco, em tradução livre), parte do UN-Habitat, programa habitacional do órgão, para simular a urbanização de 300 locais em todo o mundo.

Jogar Minecraft é como brincar de Lego, mas apenas com peças cúbicas e infinitas. O jogador usa todo o tipo de material que encontra no ambiente – pedras, madeira, terra – e monta estruturas e instrumentos, podendo criar verdadeiras cidades, como os mais experientes já fazem (veja o vídeo no fim do post).

A ideia da ONU é que os projetos sejam montados antes no universo virtual de Minecraft antes de ser realmente erguidos, permitindo que aqueles que vão morar nessas casas conheçam suas futuras moradias e até opinem sobre eventuais alterações no layout da estrutura, além de decidir para onde será destinada a verba para a construção.

O primeiro local recriado no jogo foi o playground de Undugu, parte da favela de Kibera, nos arredores de Nairóbi, capital do Quênia. Notou a semelhança das duas imagens acima? A expectativa é que os 300 locais sejam recriados até 2016.

Aqui, um exemplo um pouco exagerado do que é possível criar com o game da Mojang. Quem quiser brincar de engenheiro pode baixar uma versão demo gratuita no site do jogo.