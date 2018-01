O YouTube comemorou seu décimo aniversário no final de abril (Parabéns!) e, como parte das suas celebrações, divulgou uma lista com os dez jogos mais assistidos na plataforma de vídeo durante esses dez anos. O campeão não é nenhuma surpresa – Minecraft, o famoso game da Mojang que domina o conteúdo de jogos não só do YouTube, mas de boa parte de outras plataformas da internet. O segredo? Conteúdo criado e curado pelos usuários.

Abaixo, a lista oficial divulgada pelo YouTube.

1- Minecraft

2- Grand Theft Auto (série)

3- League of Legends

4- Call of Duty (série)

5- FIFA (série)

6- Garry’s Mod

7- The Sims (série)

8- Five Nights at Freddy’s (série)

9- Puzzles & Dragons

10- Dota 2

Os jogos foram ranqueados de acordo com as horas assistidas no YouTube. Ao Washington Post, Ryan Watt, chefe global de conteúdo de games da plataforma, disse que o fato de Minecraft ser o segundo termo mais buscado no YouTube mostra para a Mojang a “capacidade de marketing e força atrelada aos criadores de conteúdo” da comunidade que visita os vídeos do canal.