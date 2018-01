Começa no próximo dia 28, terça-feira, a sétima edição da Campus Party no Brasil, evento que reúne conteúdo de tecnologia, inovação e empreendedorismo em palestras, workshops e debates em torno desses assuntos. O Modo Arcade marca presença com a participação no debate 20 anos de jornalismo de games. Quais são os desafios dos profissionais de hoje?, que ocorre às 18h da quinta-feira, 30.

A ideia é discutir como o jornalismo de games mudou nos últimos anos, quais são os desafios atuais dos profissionais que atuam na área e soluções para tornar a prática melhor e mais dinâmica. Participam da mesa Pedro Zambarda (colunista do TechTudo/Globo.com), João Coscelli (blogueiro do Modo Arcade/Estadão), Théo Azevedo (editor do UOL Jogos) e Pablo Miyazawa (editor da Rolling Stone).

As vagas para a #CPBR7 já se esgotaram, mas será possível assistir ao debate via streaming no site do evento. As demais atividades programadas ao loongo dos cinco dias de duração do encontro também serão transmitidos. Veja abaixo a programação selecionada com tudo o que há de relacionado a games na Campus Party Brasil 2014:

Terça-feira – 28 de janeiro

8:30 – Palestra: Da ideia à monetização. Um lugar ao sol para o seu game (Palco Stadium)

11:15 – Painel – Desenvolvimento de games com software livre (Palco Sócrates)

11:30 – Palestra – A nova geração de consoles e seus serviços de entretenimento (Palco Stadium)

14:30 – Palestra: Cenário atual e perspectivas para o mercado de música de games (Palco Stadium)

15:45 – Palestra – Gameficação de processos (Palco Stadium)

17:00 – Gameplay – Irmãos Castro (Palco Stadium)

20:30 – Workshop – Criação de assets e animação para games 3D (Workshop II)

21:45 – Palestra – Princípios de criação de game engine para Android (Palco Pitágoras)

23:00 – Palestra – Jogos e autoconhecimento (Palco Pitágoras)

Quarta-feira – 29 de janeiro

10:00 – Palestra: Tudo sobre plano de negócios e marketing para games (Palco Stadium)

14:30 – Palestra: Investidores, startups e o mercado de games (Palco Stadium)

15:45 – Palestra: Publicando no mercado internacional (Palco Stadium)

15:45 – Palestra: Profissões de games (Palco Pitágoras)

16:45 – Workshop: Usando Kinect para fazer videomapping e videoart (Workshop II)

20:30 – Workshop: Games (Workshop II)

20:30 – Debate: Carreira na área de games (Palco Stadium)

21:45 – Palestra: Horror Ludens: medo, entretenimento e consumo em narrativas de videogames (Palco Michelangelo)

Quinta-feira – 30 de janeiro

10:00 – Palestra: Classificação indicativa para games (Palco Stadium)

11:15 – Palestra: Licenciamento em jogos digitais (Palco Stadium)

14:30 – Stand-dev Comedy: Reflexões sobre o desenvolvimento de games no Brasil (Palco Stadium)

17:00 – Palestra: Jogos hardcore para plataformas móveis (Palco Stadium)

18:00 – Debate: 20 anos de jornalismo de games. Quais são os desafios dos profissionais de hoje? (Palco Stadium)

20:30 – Palestra: Então você decidiu programar jogos? Conte mais sobre isso (Palco Stadium)

21:45 – Palestra: Desenvolvimento de jogos em Unity3D (Palco Pitágoras)

Sexta-feira – 31 de janeiro

10:00 – Painel: Panorama do mercado digital no Brasil (Palco Michelangelo)

11:30 – Palestra: Vida após o Jogo Justo: o que Moacyr Alves fez pelo mercado de games (Palco Stadium)

16:00 – Palestra: Do jeitinho brasileiro: Localização de games (Palco Stadium)

20:30 – Gameplay: Rolê Gourmet ft. Miolos Fritos (Palco Stadium)

Sábado – 1 de fevereiro

10:00 – Palestra: Enquanto isso, no Japão (Palco Stadium)

11:15 – Palestra: YouTube para gamers (Palco Gutenberg)

11:30 – Palestra: O fantástico universo dos games indies (Palco Stadium)

15:45 – Debate: Haters gonna hate (Palco Stadium)

17:00 – Gameplay: Monark desafia os campuseiros (Palco Stadium)