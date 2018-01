Molyneux: Não queremos mais uma forma de acessar o Facebook

Peter Molyneux é um dos mais respeitados veteranos da indústria, seja pelos jogos que fez, seja por sua visão considerada inovadora. Mas nesta semana o desenvolvedor ganhou ainda mais respaldo ao dar pitacos sobre o novo Xbox para a Microsoft, sua antiga empregadora, e defender o interesse daqueles que esperam um videogame de fato do próximo console da empresa.

À revista Edge, Molyneux afirmou que a nova plataforma deve pura e simplesmente ter os jogos como o foco. “O que eu faria seria apostar no que um console deve fazer: rodar jogos”. O veterano continuou dizendo que existe um imenso e fiel público que está esperando um console dedicado aos games, e não a redes sociais e comunicações. “Sabe, já temos acesso a todos os jeitos de entrar no Facebook. Não quero mais uma forma de acessar o Netflix. Apenas me dê aquilo pelo qual paguei 299 libras, algo para jogar jogos incríveis”, disse.

A Microsoft pouco tem falado sobre seu console, que será apresentado no próximo dia 21, mas sabe-se que a empresa está investindo no que tem sido chamado na indústria de convergência – a transformação do console em uma central de entretenimento, capaz de rodar jogos, reproduzir vídeos, acessar internet e redes sociais, servir como meio de comunicação e ter outras funções. Enfim, um aparelho multimídia.

A evidência sobre a qual maioria dos analistas da indústria fundamenta seus argumentos é o caminho que o Xbox 360 tomou. Trata-se de um console para games, sim, mas no qual essas funções de acessibilidade ganharam um papel proeminente, reduzindo, em parte, o protagonismo dos jogos.

O ponto em que Molyneux quer tocar é justamente esse. Embora tornar o console em uma central multimídia atraia públicos antes não contemplados, também deixa de priorizar aquela fatia fiel, interessada tão somente em jogar, justamente aquela disposta a pagar um preço alto por uma máquina que atenda a essas necessidades. O primeiro grupo é volátil, podendo recorrer a uma plataforma como essa ou não, tornando-se uma base pouco segura e confiável, enquanto o segundo é mais engessado e varia menos, sendo o que de fato sustenta a indústria.

Obviamente, acesso às redes sociais, canais de filmes e todas essas funções tornaram-se padrão e é provável que integrem todo console lançado daqui para frente. O que as fabricantes de console devem ter em mente é que os games não podem ficar em segundo plano. A Sony parece ter compreendido isso, segundo o que revelou sobre o Playstation 4, em fevereiro. Resta saber se a Microsoft permanecerá no trilho dos videogames ou será caminho diverso, o que poderia levar a concorrente à liderança absoluta ao menos no início do ciclo dessa nova geração.