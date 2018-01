A Nintendo apresentou nesta quinta-feira, 13, a versão definitiva de sua nova plataforma, o Wii U, conhecido desde a feira de 2011. O console terá duas versões – uma mais simples e outra com mais capacidade e acessórios – que chegarão ao mercado dos Estados Unidos em 18 novembro ao preço de US$ 299 e US$ 349 (cerca de R$ 600 e R$ 700, desconsiderando impostos e outros custos) respectivamente. Não há data oficial de lançamento na América do Sul, pelo menos por enquanto.

Com seu mais recente “console família”, a empresa larga na frente na corrida da nova geração, já que Sony e Microsoft – e qualquer outra empresa que se arrisque a entrar na briga com essas três – devem apresentar seus novos projetos somente em 2013.

O Wii U tem funções que confirmam a tendência da E3 deste ano – o caráter multimídia dos consoles. Foi apresentada a Nintendo TVii, canal pelo qual será possível assistir televisão e até transformar o tablet que controla o videogame em controle remoto, tudo personalizável de acordo com o perfil do usuário.

Será possível gravar episódios de séries e filmes e assisti-los por meio de serviços como o Netflix. Além, é claro, de todas as funcionalidades de redes sociais demonstradas na feira de junho. Mas o serviços, por enquanto, estará disponível somente nos Estados Unidos e no Canadá.

Quanto aos jogos em si, o console vai ter 50 títulos de lançamento, incluindo Bayonetta 2, Call of Duty: Black Ops 2, Nintendo Land, New Super Mario Bros U, ZombiU, Mass Effect, 007 Legends – todos games de peso para que o Wii U ganhe fôlego inicial e recoloque a Nintendo no topo.

A plataforma terá uma capacidade de processamento suficiente para rodar gráficos de alta definição, o que se tornou uma obrigação com o desenvolvimento tecnológico dos aparelhos de televisão e com os concorrentes da Nintendo, que já adotaram essa tecnologia desde a geração passada.

A Nintendo divulgou uma série de vídeos referentes ao novo console em seu canal oficial do Youtube. Clique para assistir. Abaixo, veja o vídeo da Nintendo TVii.