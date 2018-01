Atualizado às 18h44 para acréscimo de informação sobre o comunicado da Nintendo

Segundo Iwata, mudanças estruturais não estão nos planos da Nintendo

Não é segredo para ninguém que a Nintendo vai mal das pernas. Recentemente a fabricante japonesa publicou seus resultados e projeções: vai registrar o terceiro ano consecutivo de prejuízo, cortou de quase 70% nas previsões de vendas do Wii U, além de uma significativa redução nas expectativas de comercialização do 3DS e não parece disposta a fazer mudanças estruturais a curto prazo.

Não é a primeira vez que a empresa passa aperto e, consequentemente, aparecem rumores e especulações sobre seu futuro em um mercado onde Sony, Microsoft e mais recentemente a Valve passaram a dominar. Mas nesta semana surgiu uma informação que há muito vem sendo comentada, mas nunca oficializada: a de que a Nintendo poderia estar investindo no segmento mobile.

A informação foi publicada no diário Nikkei, um dos mais importantes do segmento econômico no Japão. Segundo o site Kotaku, tratam-se de informações obtidas pelo jornal japonês de que a Nintendo anunciará em breve seus planos para smartphones, que incluem minigames grátis e trailers para novos jogos. A ideia é que o jogador, ao experimentar uma versão reduzida do game gratuitamente, compre o título em seu console ou portátil caso tenha gostado. A informação vai ao encontro do que o presidente da empresa, Satoru Iwata, disse recentemente sobre aproveitar os dispositivos móveis para promover seus games.

O Kotaku lembrou que o Nikkei normalmente não dá “barrigadas” com a Nintendo, ou seja, não publica histórias falsas ou desmentidas posteriormente, e tem um bom histórico na cobertura das notícias sobre a empresa (o texto, em japonês, está neste link). Mas o GameSpot recebeu declarações da empresa afirmando que não há planos para revelar uma iniciativa deste tipo na reunião corporativa marcada para a quinta-feira, 30, e que a notícia do jornal japonês é baseada em declarações anteriores feitas por Iwata a respeito da relação da Nintendo com os smartphones.

Mas o interesse pelos smartphones, se houver de fato, deve ficar só no marketing. Não há qualquer informação sobre Marios, Zeldas e Pokémons nos celulares, pelo menos no curto prazo. A opinião é do próprio Iwata, segundo quem consoles e dispositivos móveis servem ambos para divertir com jogos, mas cada qual com sua proposta: “Acho natural que muitas pessoas sintam que seja mais conveniente usar smartphones, em vez de consoles, para jogar e passar o tempo. Isso posto, há áreas em que os consoles dedicados a jogos já não têm mais potencial quanto os dispositivos móveis. Por outro lado, os aparelhos dedicados a jogos são desenvolvidos considerando o software que vão rodar, o que nos permite fazer propostas únicas”.