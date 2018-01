A Nintendo trouxe o Wii U para a Brasil Game Show e, claro, sua personalidade mais famosa – Mario, que posou para milhares de fotos só no primeiro dia do evento.

O interesse da fabricante no Brasil é grande, de acordo com Mark Wentley, diretor de vendas e marketing da Nintendo of America. “O Brasil é um mercado importante. Estamos sempre procurando maneiras de aumentar nossos negócios aqui. Estamos sempre estudando as possibilidades, mas fazer negócios no Brasil é um desafio. Tentamos superar isso para crescer por aqui”, disse o executivo.

Wentley, porém, disse que por ora não há planos para que a fabricante se estabeleça por aqui – como já fazem as concorrentes Sony e Microsoft. “Como eu disse, nós estudamos as possibilidades. Não posso falar de produção nacional por enquanto”, afirmou.

Sobre o Wii U, as expectativas são altas. “Estamos empolgados em dar o pontapé inicial da nova cera com a inovação da integração entre a tela do controle e a televisão. A Nintendo quer sorrisos nos rostos das pessoas, fazer os fãs felizes com grandes experiencias”, analisou Wentley.

Mas ele não se gaba por ter largado na frente. Essa conversa, segundo ele, não está na cabeça da Nintendo. “Não ligamos para quem lança o console primeiro. O que importa é se oferecemos um produto que atrai as pessoas, que é agradável. A experiência é o que dita tudo isso”, explica.

Para ele, se o hardware atual é capaz de dar o que os fãs querem, não é necessário investir em capacidade técnica. “E o Wii U é justamente isso. É uma forma diferente de olhar para os videogames”, analisa.

O executivo ainda negou que o Wii seja um “console morto”. “os fãs jogam diariamente e por isso ainda daremos apoio. Ainda há muito a ser feito com o Wii”, concluiu.