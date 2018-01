Jogos para mobile devem movimentar US$ 21,7 bilhões neste ano Foto: Alamy

A Flurry, empresa que veicula anúncios em apps e jogos para mobile, fez uma pesquisa para saber quem eram as pessoas que consumiam os jogos de seus parceiros. Como resultado, descobriu as mulheres são o principal público dessa plataforma, mostrando-se mais fiéis e gastando mais tempo e dinheiro com games nos celulares e tablets.

A pesquisa foi realizada com uma amostra de jogos que são acessados por mais de 1 milhão de celulares em todo o mundo. Os índices mostraram que as mulheres fazem 31% mais compras dentro do aplicativo que os homens, além de passar 35% mais tempo jogando que eles. A maior diferença, porém, vem na taxa de retenção – elas são 42% mais fiéis aos jogos que eles, permanecendo ativas sete dias após o primeiro uso.

A Flurry também analisou as categorias de games para saber em quais delas há domínio de algum dos sexos. As mulheres são o principal público de nove delas, inclusive as duas campeãs em tempo gasto, Gerenciamento/Simulação e Paciência. Já os homens ficaram com o domínio de seis categorias, como Esportes e Ação, e outras quatro ficaram divididas.

A empresa ainda lembra, citando uma pesquisa anterior, que os games são responsáveis por 32% do tempo gasto em plataformas móveis. Dados adicionais do Newzoo apontam que o mercado de jogos móveis movimentará US$ 21,7 bilhões neste ano – mais da metade dessa participação vem da Ásia, mas a maior taxa de crescimento é da América Latina, com 60%.

Os dados não são surpreendentes, já que caiu por terra há tempos aquela convenção de que jogos são consumidos somente pelo público jovem masculino. Talvez quando o assunto seja PC e consoles, os homens ainda sejam amplamente dominantes, mas desde que celulares e redes sociais entraram no mercado, o cenário – e isso inclui público, fluxo monetário e hábitos – mudou.

Hoje, quem manda no mobile são elas, para quem pouco se olhava anteriormente. Há aqui um grande exemplo de como a indústria se tornou mais heterogênea, ainda que conservando algumas particularidades. Mais um indício de que está amadurecendo e se tornando uma seara de oportunidades tanto para consumidores quanto para investidores.