Os consoles da nova geração foram lançados há apenas um ano e já estão afetando o mercado nacional de games. Dados da GfK, empresa que realiza pesquisas sobre a indústria de game em todo o mundo, apontam que as vendas de consoles no País aumentaram 33% no primeiro semestre ano ano em relação aos seis primeiros meses de 2013 – e parte desse crescimento se deve ao lançamento do PlayStation 4 e do Xbox One.

De acordo com a GfK, as vendas de consoles somaram R$ 600 milhões no primeiro semestre, enquanto a movimentação dos jogos no período foi de R$ 500 milhões. Vale lembrar que os dados contabilizam somente as vendas do varejo, desconsiderando importações próprias ou itens adquiridos no chamado “mercado paralelo”.

Os novos consoles impulsionaram o mercado, mas a predominância das plataformas mais antigas ainda é gigante. Sem especificar o marketshare das fabricantes, a GfK informou que os consoles da geração passada respondem por 87% do mercado – revelando que as marcas ainda têm um vasto território a explorar com suas novas plataformas por aqui.

As informações são do UOL Jogos.