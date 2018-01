A fila para jogar Call of Duty: Black Ops 2 era a mais longa da Brasil Game Show. O novo game da fraquia é um dos mais esperados do ano e, claro, um dos mais procurados pelos fãs no evento. Jogamos uma partida multiplayer por breves dez minutos, suficientes para ver o que podemos esperar daqui um mês, em 13 de novembro.

A mecânica e a o modo como se joga é o mesmo dos anteriores, tudo muito afinado entre design, controles, jogabilidade, um equilíbrio completo. A diferença está nas opções à disposição do jogador.

“Queríamos inovar como nunca antes, e o fizemos onde ainda não havíamos inovado. Acho que todos que já jogaram Call of Duty sabem como funciona: armas primária e secundária, granadas e opções de melhorias do personagem. Bem simples fácil”, explicou Ryan Scott, gerente da marca. “Agora demos opções. Não quer uma granada? Use mais melhorias. Não quer uma arma secundária? Leve mais granadas. São dez espaços para preencher com o que você quiser. Se você quiser usar só a faca e um monte de melhorias de velocidade, pode fazer isso também. A inovação desta vez é totalmente voltada para as escolhas”, disse.

O modo campanha também passou por reformulações nesse sentido, de acordo com Scott. “As decisões tomadas, se você falha ou consegue cumprir um objetivo, tudo isso vai influenciar o modo como o jogo avança. Se eu acabar o jogo, provavelmente o farei de um modo diferente que você”, declarou.

Essas foram as saídas que a Activision encontrou para dar aspectos novos à franquia que bate recorde atrás de recorde e hoje é considerada a referência nos jogos de tiro em primeira pessoa, de acordo com o executivo. “Estamos sempre procurando o novo. O fato de sermos tão grandes nos permite explorar coisas que os outro jogos não podem. O nosso estúdio, o Treyarch, questiona tudo o que dá para fazer em relação ao que está desenvolvendo para criar um game grande e inovador. Tentar coisas novas é o que fazemos todos os dias e funciona muito bem para nós”, disse Scott.