A Microsoft prometeu revolucionar o que definimos como entretenimento e criar uma relação entre o jogador e a televisão com o Xbox One, seu novo console. A empresa está divulgando a plataforma como o sistema de entretenimento “all-in-one” (“tudo em um”, em tradução livre), ou seja, uma central multimídia que reúne tudo o que há na sala de estar – videogames, televisão, internet, música. Preços e datas não foram divulgados, apenas que o Xbox One será lançado no final de 2013.

A Microsoft bateu na tecla do usuário no centro diversas vezes. “É hora de a tecnologia dar um passo atrás da cortina, e vocês a diversão irem para o centro do palco”, disse Dan Mattrick, presidente do braço de entretenimento da Microsoft. A proposta é dar o controle total ao jogador – ou àquele que busca entretenimento, não necessariamente games. Por isso, o aparelho oferece tudo o que hoje está espalhado em vários outros dispositivos sem que o usuário necessite levar sua atenção de um para outro. Está tudo ali, na caixa preta.

Na demonstração, o aparelho é ligado por comando de voz e reconhece qual usuário está acessando o sistema. A interface inicial mostra quais a últimas atividades dessas pessoa, o que os seus amigos têm feito e quais são as principais opções da comunidade Xbox. Também pela voz é possível sair do jogo e acessar a internet, ou chegar ao catálogo de filmes do Netflix – que também mostra preferências pessoais e dos outros. Movimentos de abrir e fechar simulados com as mãos também levam à página inicial e às atividades em reprodução, tudo graças ao remodelado e aprimorado Kinect. Fundamental para o funcionamento do Xbox One, o periférico agora reconhece o equilíbrio de quem está em frente à sua câmera, a intensidade do movimento e a torção de punhos e tornozelos, bem como de outras partes do corpo.

O sistema tem uma função chamada Snap, que permite a visualização de duas atividades ao mesmo tempo, como ver um filme e acessar a internet, ou jogar uma partida enquanto conversa com um colega no Skype. A função televisão mostra um guia local que organiza todas as opções de canais, acessado também por tablets e celulares com a tecnologia Smartglass, apersentada na E3 passada.

Em suma, a Microsoft afirma que o Xbox One é o advento da televisão inteligente. É bom lembrar, porém, que tudo foi feito em inglês e com base nos serviços oferecidos nos Estados Unidos. A questão é se haverá suporte para as operadoras de televisão brasileira e para o idioma português, o que a empresa não confirmou.

Design e arquitetura

Fazendo jus ao nome, o console tem um formato bem simplístico – uma caixa, no bom português – que lembra os vídeo-cassetes dos anos 80. Cor preta, linhas retas e contínuas, design retangular e faces planas. O controle segue a linha de desenho do seu predecessor, apresentando algumas modificações estéticas, mas mantendo o DNA que o acompanha desde o primeiro videogame da família. Abaixo, a imagem oficial de divulgação do Xbox One.

O Xbox One reproduz discos Blu-ray e foi construído com tecnologia de ponta e é uma máquina poderosa, capaz de executar tarefas múltiplas simultaneamente e reproduzir jogos em alta definição de forma veloz. A utilização de três sistemas operacionais distintos é um dos fatores que contribui com isso. Cada um fica responsável por alguma função, seja a organização da interface inicial, seja a ligação entre o usuário e suas preferências e configurações. A ideia é tornar tudo mais fácil, rápido e fazer com que o jogador não precise recorrer a outros aparelhos e concentre todo seu entretenimento na tela da televisão.

A Xbox Live, rede dos usuários dos consoles Microsoft, também foi remodelada. Construída com a tecnologia de nuvem, o que significa que os usuários podem acessar seus perfis e jogar seus jogos de qualquer console, além de alterar dados, verificar conquistas, compartilhar conteúdo de dispositivos capazes de entrar no sistema, o que inclui plataformas móveis. Perfis da antiga rede serão podem ser transferidos também. A rede, de forma inteligente, também seleciona os melhores adversários para suas partidas online com base em tempo de jogo, pontuação e outros fatores – função batizada de Smart Match.

Jogos e conteúdo

Embora seja uma central de entretenimento, o que de fato interessa à maioria dos potenciais compradores do Xbox One são os jogos. A Microsoft, disse Phil Spencer, vice-presidente do Microsoft Studios, está fazendo parcerias com várias empresas para levar games para o Xbox One. No primeiro ano de vida do console, serão pelo menos 15 títulos exclusivos, sendo oito franquias novas.

Um desses jogos exclusivos será Forza Motorsport 5, título de lançamento do console. Além deste, estão confirmados UFC, Fifa, NBA Live e Madden, todos desenvolvidos pela EA Sports por meio de um novo software chamado Ignite. A Ubisoft já anunciou que levará Assassin’s Creed IV: Black Flag e Watch_Dogs à plataforma. Há também um Quantum Break, uma espécie de filme-jogo. O Xbox One também receberá Call of Duty: Ghosts antes de seus concorrentes.

Ainda sobre jogos: não é necessária a conexão ininterrupta com a internet para jogar, jogos do Xbox 360 não são reproduzíveis (ao menos em disco) e é necessário pagar uma taxa não especificada para rodar games usados.

O que levantou o público em Redmond, porém, foi o anúncio da produção de uma série televisiva de Halo exclusiva para o console. Mais do que levar a maior franquia do console da Microsoft para fora dos videogames, a novidade abre portas para que mais conteúdo especial para o Xbox One e outros consoles passe a ser criado – assim como aconteceu com o Youtube há algum tempo.

No vídeo exibido pela Microsoft antes da apresentação do novo console, Hideo Kojima, criador da série Metal Gear, Spielberg, aquele mesmo, e ninguém menos que Bill Gates, além de desenvolvedores de jogos e funcionários ilustres da empresa falam sobre como o console vai revolucionar o entretenimento doméstico. Um show completo para apresentar um aparelho incrível, que conheceremos mais a fundo na E3, a partir do dia 10 de junho.