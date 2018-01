Atual geração já tem sete anos de mercado

A nova geração de consoles pode conhecer seus novos concorrentes em poucas semanas. A edição de fevereiro da revista Game Informer indica que Sony e Microsoft estariam programando coletivas de imprensa especiais para anunciar suas plataformas oficialmente no final de março, quando ocorre a Game Developers Convention (GDC), um dos eventos mais importantes da indústria dos games.

Os planos, aponta a revista, seriam promover um evento como a Apple faz para anunciar suas novidades, fora das datas mais comuns em que isso acontece – o que no caso dos games seria em meados de junho, quando é realizada a E3.

“A E3 pode ser o maior evento da indústria, mas as duas companhias querem dar destaque aos seus sistemas. Isso não significa que a E3 não terá suas surpresas. Jogos da próxima geração serão anunciados preparando-se para o lançamento dos sistemas no fim do ano”, diz a Game Informer.

Os boatos sobre a chegada dos demais consoles da nova geração – concorrentes do Wii U, da Nintendo, lançado novembro passado – têm tomado o noticiário nos últimos meses, mas nenhuma das duas empresas divulgou informações oficiais. Analistas de mercado especulam que os sistemas seriam lançados, no mais tardar, ao final de 2013.

Lançado em novembro de 2005, o Xbox 360 já tem mais de sete anos de vida, enquanto o Playstation 3 tem seis, mesma idade que o Wii, que também chegou ao mercado em novembro de 2006, mas já tem sucessor.

Fonte: Videogamer