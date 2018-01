A Nintendo anunciou recentemente seus resultados do ano fiscal 2013-2014 e revelou ter registrado o terceiro ano seguido de prejuízo. Com o Wii U e o 3DS contabilizando vendas fracas, a empresa passou mais um período sem lucro e viu a crise se agravar.

Na quinta-feira (8), o presidente Satoru Iwata revelou que a companhia planeja lançar novos consoles e games para os mercados emergentes, tendo como principal foco a China, que recentemente revogou a proibição da comercialização de sistemas de jogos no país (leia mais aqui). Os novos produtos seriam destinados às populações com menos poder de compra e podem ser lançados já em 2015.

“Seria difícil entrar nesses mercados se não criássemos nada novo. Para os mercados de massa, você precisa dar algo que a maioria da classe média possa comprar”, disse Iwata. Sem citar especificações dos produtos, preço ou países onde serão lançados, o presidente simplesmente disse que por “mercados emergentes” ele entende os locais onde a indústria de games não fundamentou suas bases.

Há dois lados principais que devemos analisar. O primeiro é o de que pode parecer uma medida desesperada para salvar as finanças, mas não passa de uma decisão estratégica muito parecida com algo que a própria Nintendo já fez. Com o Wii, lançado em 2006, a empresa foi navegar nos “oceanos azuis”, ou seja, em mercados não explorados pela indústria dos videogames, segundo ensinam W. Chan Kim e Renée Mauborgne. Foram buscar aqueles que pouco ligavam para jogos com um produto mais simples, barato e palatável a esse público. O resto da história nós sabemos – chuva de dinheiro em Kyoto.

Agora, a estratégia é a mesma. A Nintendo assimilou a situação e percebeu que está perdendo feio a briga contra Sony, Microsoft e o mercado de PCs e que vai ser muito difícil correr atrás do prejuízo. A solução? Buscar mais uma vez esse oceano azul. Sejamos sinceros: todos queremos que a Nintendo faça o que faz de melhor, ou seja, jogos. Mas a empresa precisa fazer negócios, e a diversificação pode ser uma das saídas para evitar o fechamento permanente das portas, mesmo que isso seja uma realidade muito distante, dadas suas reservas financeiras.

O outro ponto é a atenção que a Nintendo deve ter para não fazer da oportunidade um erro – que também já cometeu. A empresa se empolgou tanto com o sucesso do Wii que concentrou todos os seus esforços no console e nesse novo público que estava explorando. O problema é que esses novos consumidores, ainda que em grande número, não eram os mais fiéis e interessados em games. O console era comprado, mas logo seus usuários perdiam o interesse, o que resultou em um pico de vendas que gradualmente foi caindo e que o Wii U não conseguiu repetir. A Nintendo desviou seu foco dos “core gamers” e ainda não recuperou esse público. Pode ser que nem mesmo venha recuperar.

A diversificação dos negócios é algo necessário para empresas que não vão bem. Afinal, trata-se de entregar aquilo que os consumidores querem, mas também de ter uma operação rentável e lucrativa para os acionistas ou seja lá quem estiver por trás da companhia. A questão é que a Nintendo deve definir muito bem seu caminho. Se essa diversificação significar a migração total da empresa para os mercados emergente pelo bem de sua saúde financeira, pode ser que a Nintendo arrede o pé do território onde construiu seu império, hoje em decadência, deixando uma legião de “órfãos”. É pouco provável, dada a tradição da empresa na indústria, seu potencial criativo e suas reservas financeiras, mas seja qual for seu futuro, ele passa pelo planejamento de como será essa navegação por novos mares, considerando, digamos metaforicamente, quais peixes vai encontrar e quais barcos vai usar para saber onde quer chegar.

É uma estratégia audaciosa que, se bem sucedida, recoloca a empresa no seu patamar de sempre. Mas sua articulação deve levar em conta o futuro – onde a empresa quer chegar, por quais meios e qual será a conjuntura naquele momento. E os erros cometidos no passado já servem como uma bela lição para isso.

Os mares podem ser novos. Mas ninguém disse que navegar por eles vai ser fácil.