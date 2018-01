Diante do claro crescimento do mercado de games brasileiro, a Brasil Game Show aparece como mais um indício do potencial nacional. A feira, a maior da América Latina do ramo, chega a sua quinta edição com a proposta de mostrar que o Brasil tem condição de integrar o topo dos consumidores de videogames no mundo. “O mercado brasileiro é algo já muito claro para as empresas de fora. É o grande mercado do momento”, analisa Marcelo Tavares, o nome por trás do evento.

Em entrevista ao Modo Arcade, Tavares falou sobre a importância de manter um evento de grande porte no Brasil, uma vez que o país é “um mar de oportunidades” para as indústria dos videogames. Veja a íntegra da conversa abaixo e acompanhe aqui no blog a cobertura do evento, que vai de 11 a 14 de outubro no Expo Center Norte, em São Paulo.

Qual o objetivo da Brasil Game Show?

Marcelo Tavares: A gente pretende reunir o mercado consumidor e a indústria de games para valorizar o mercado nacional, além de trazer competições de grande porte. Antes de começarmos, havia uma estagnação, não tinha um evento que mostrasse o Brasil como um mercado potencial lá fora. Mas prioridade é apresentar as novidades para público brasileiro em primeira mão, colocar os nossos consumidores com o que há de mais novo no mercado. Queremos que o evento não seja só nacional, e sim uma referência na América Latina.

Mas já há muitos eventos para a apresentação de novos jogos e consoles. Por que ter mais um no Brasil?

Marcelo Tavares: Há feiras como essas no Japão, na Alemanha, na China. A E3, dos Estados Unidos, é onde tudo é revelado em escala global, mas é um evento que nunca vai dar a chance ao consumidor brasileiro de ter acesso. Há jogos que vêm para cá em um nível de desenvolvimento mais avançado que nos demais eventos. O público nacional precisa dessas coisas para não ficar à margem.

A E3, então, é um modelo a ser seguido pela Brasil Game Show?

Marcelo Tavares: São focos diferentes. A BGS é voltada para o consumidor, o que traz uma série de preocupações diferentes, além de ser aberto ao público [a E3 não é]. Tentamos adaptar este modelo ao mercado brasileiro, trazendo elementos de fora.

E vale a pena fazer tudo isso para o consumidor brasileiro?

Marcelo Tavares: Vale. A prova disso é o crescimento da feira nos últimos anos, dobrando o tamanho da área de exposição e o número de expositores. Em 2010, a Sony participou pela primeira vez. Em 2011, foi a vez da Microsoft. A produção nacional dessas empresas começou quase que simultaneamente à BGS desses anos. Vários outros expositores estão chegando e consequentemente mostrando interesse no Brasil. O evento acompanha o crescimento do mercado.

O que os produtores nacionais têm de oportunidade na BGS?

Marcelo Tavares: Há o Festival de Jogos, que é o “Oscar dos Videogames” brasileiros. Os melhores jogos são divididos em categorias e avaliados para então serem escolhidos os melhores. Com isso, damos mais visibilidade a essas produções, dando também a oportunidade de publicação. Às vezes é uma ótima criação, mas acaba no esquecimento por que não tem apoio. Também vamos receber executivos brasileiros para captar talentos para as suas empresas.

O que o País oferece para a indústria?

Marcelo Tavares: O Brasil é um mar de oportunidades. Já há um número muito grande de produtoras que dublam seus jogos em português, o que mostra a atenção que estamos recebendo do exterior. O mercado brasileiro é algo já muito claro para as empresas de fora, é o grande mercado do momento. O público gamer aqui é muito apaixonado e o otimismo das indústria é muito grande. Temos tudo para crescer nos próximos anos.