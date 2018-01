É isso mesmo o que você leu. A Tectoy – aquela mesmo – está relançando o Mega Drive no mercado brasileiro, para a alegria dos saudosistas e amantes dos objetos clássicos dos anos 90. É exatamente o mesmo aparelho? Não, pois os componentes originais obviamente não são mais fabricados, mas o funcionamento é praticamente o mesmo, assim como o visual e o controle. Se interessou? A venda é feita exclusivamente pelo site da empresa.

O novo Mega Drive já vem com 22 jogos na memória, aceita cartuchos originais do console antigo e ainda vem com um cartão SD no qual é possível inserir jogos por meio das ROMs, assim como funciona com os emuladores, mas é aquela velha história de que é preciso ter a licença apropriada para usufruir deles. Ah, também dá para usar controles antigos!

O clássico console da Sega vai chegar nas mãos dos consumidores só no início de 2017, mas já está em pré-venda pela bagatela de R$ 399. No lançamento, custará R$ 50 a mais. O aparelho vem com um controle e todos os cabos necessários para plugá-lo na TV e reviver a infância dos jogos 16 bits.

O único problema é que a única saída de vídeo do Mega Drive é o cabo RCA, ou seja, nada daquela definição bacana dos pixels na sua moderna TV de LED – o ruído gráfico ainda vai permanecer. O aparelho foi lançado sem a saída HDMI para barateá-lo, segundo a Tectoy informa em seu próprio site. Como a resolução da saída de vídeo é igual à original (320 x 240), a empresa recomenda a configuração do formato da tela da TV para 4 x 3. Nada que impeça a felicidade dos marmanjos – nem mesmo o preço salgado.

A lista com os jogos que já vêm com o Mega Drive está aqui em baixo – e ela comete o inadmissível pecado de não incluir qualquer um dos Streets of Rage. Além deste beat’em up fantástico e dos títulos da lista, recomendamos também Gunstar Heroes, Mortal Kombat 2, Phantasy Star e Ayrton Senna’s Super Monaco GP.

Alex Kidd

Alien Storm

Altered Beast

Arrow Flash

Bonanza Brothers

Columns

Decap Attack

E-Swat

Fatal Labyrinth

Flicky

Gain Ground

Golden Axe

Golden Axe 3

Jewel Master

Kid Chameleon

Last Battle

Out Runners

Sega Soccer

Shadow Dancer

Shinobi 3

Sonic 3

Turbo Outrun