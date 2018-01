O termo cloud gaming tem sido recorrente na imprensa especializado nos últimos meses. Os motivos são vários – é uma tecnologia que ganhou força, pode trazer uma série de benefícios aos jogadores e principalmente porque é possível que esteja presente na nova geração de consoles. Neste post, o Modo Arcade esclarece um pouco do que é o cloud gaming.

Se você está familiarizado com o iTunes, da Apple, ou programas semelhantes, já sabe como funciona a tecnologia em nuvem. O perfil do usuário e seus dados, configurações e arquivos ficam armazenados não em um hardware em particular, mas em um servidor central – na chamada “nuvem”. Com isso, o sistema pode ser acessado de qualquer dispositivo, sendo necessário somente fazer o login.

Com os jogos, é a mesma coisa – os games são “transmitidos” do servidor central para o dispositivo em uso via internet. Exemplo: você acessa o software ou a plataforma que recebe os jogos e o seu dispositivo, digamos que seja um computador, reproduz o game segundo os dados que recebe. As informações são salvas na tal “nuvem” e ficam disponíveis para atualizadas assim que você acessar o sistema novamente de qualquer outro local.

Isso significa que não é preciso ter uma cópia física do game, ou mesmo baixá-lo e instalá-lo. Os dados não se armazenam no aparelho em que o jogo foi reproduzido e como tudo o processo de execução e performance do game é tarefa do servidor central, não é preciso ter um dispositivo poderoso. Assim, os custos de produção e distribuição de hardware e software cai drasticamente.

A partir daí passou a ser discutida a utilidade dos consoles uma vez que essa tecnologia se estabeleça como a mais usada, pois bastaria um dispositivo capaz de receber os dados dos games e uma tela para que ele seja reproduzido visualmente – ou mesmo um harware híbrido.

O problema é que esse sistema requer uma infraestrutura de tecnologia de ponta, absolutamente eficiente e capaz de suportar um tráfego de dados de dimensões inimagináveis, o que certamente ainda não está disponível a baixo custo nem mesmo nos países desenvolvidos. Games mais leves, que requerem menos troca de dados são viáveis, mas grandes títulos em uma escala mundial sofreriam com o terror dos jogadores online – o lag.

Outro ponto polêmico são os termos de uso e formas de contrato. O jogador pagaria por um serviço ilimitado ou com algumas cotas? Pagaria por jogo ou compraria pacotes? Fora o fato de que muita gente ainda gosta de manter cópias físicas e ter o seu próprio game em mãos.

Esses são apenas alguns aspectos da tecnologia cloud gaming. Atualmente, os principais e mais conhecidos serviços são o Gaikai (que a Sony comprou) e o OnLive. O Steam, da Valve, também tem algumas funções que utilizam o sistema. Se suas dúvidas não foram sanadas no Modo Arcade, vale a pena dar uma pesquisada em como esses dois sistemas funcionam.