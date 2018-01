Ubisoft deve dar foco a Assassin’s Creed IV: Black Flag

Os motores já estão se esquentando apra a E3. Estamos há menos de um mês do maior evento da indústria dos games no ano e já dá para ter uma ideia do que esperar da feira, que abre no dia 10 junho para a imprensa e vai até dia 13 no Los Angeles Convention Center.

O mais importante é pontuar que todas as grandes conferências vão acontecer no dia 13. Quem abre o dia é a Microsoft, às 9h30 locais (13h30 em Brasília), seguida por EA, às 13h (17h em Brasília) e Ubisoft às 15h (19h em Brasília). A Sony fecha o dia às 18h (22h em Brasília). A Nintendo não fará nenhuma apresentação neste ano, conforme havia adiantado há algumas semanas, deixando o palco livre para suas concorrentes.

Falando nisso, a Sony deve finalmente apresentar o Playstation 4, já anunciado, mas nunca revelado. Embora muita coisa tenha sido dita a respeito do novo console, pouco tem saído de fontes oficiais. O mais importante é que o veremos de fato e provavelmente saberemos quando ele chega às prateleiras e quanto vai custar.

A Microsoft também deve centrar sua apresentação em seu novo console. Ao que tudo indica, o evento marcado para o dia 21 de maio será um aperitivo do que veremos na E3. A plataforma, ainda sem nome definida, deve ser revelada na próxima semana, mas o show mesmo ficará para Los Angeles.

A parte das novidades em termos de consoles, os jogos darão o tom da feira, principalmente aqueles que compõem a seleção de lançamento da nova geração.

A Ubisoft, que fará uma grande apresentação e roubou a cena em 2012, deve priorizar o já anunciado Assassin’s Creed IV: Black Flag, além de mostrar bastante coisa sobre Splinter Cell: Blacklist e Watch_Dogs, apresentado na feira passada e com data de lançamento já marcada para este ano.

Call of Duty: Ghosts obviamente deve ser a aposta principal da Activision, que ainda tem o fenômeno Skylanders: Swapforce na manga. Os monstrinhos fizeram tanto sucesso que inspiraram Disney e Nintendo correrem atrás de um produto semelhante com Disney Infinity e Pokémon Rumble U – que também aparecerão na feira, provavelmente.

Já a EA mostrará seus mais que conhecidos títulos de esportes (Fifa, Madden, NBA), mas o que o público espera mesmo é mais informações sobre Battlefield 4. É provável que haja uma apresentação do Need for Speed que está sendo produzido para os consoles da nova geração também.

Sendo a única das grandes três fabricantes de consoles sem uma conferência, a Nintendo pode ser relegada ao segundo plano na E3 deste ano, a não ser que surpreenda com os jogos que deve anunciar para 3DS e Wii U. Isso é até provável dadas as possibilidades – Pokémon X e Y para o portátil e, para o Wii U, um novo Mario Kart, um novo Super Smash Bros e, talvez, um novo Zelda em alta definição, o que colocaria o Los Angeles Convention Center abaixo.

Por fim, ainda devemos ver The Witcher 3: Wild Hunt, Wolfenstein: The New Order, The Evil Within, Deep Down e vários outros jogos que já deram pinta de que irão aparecer e outro que serão mostrados em primeira mão.

Obviamente isso é apenas um pouco do que pode ou não aparecer na convenção. Ficamos no aguardo destas novidades, mas principalmente do que as grandes desenvolvedoras e fabricantes reservaram para surpreender a indústria. É por essas surpresas que a E3 é tão importante.