Com 30 anos de idade e parte de um mercado que se recicla em pouco tempo, o NES se tornou uma relíquia, praticamente peça de museu. Embora os consoles tenham chegado no Ocidente um pouco depois de seu lançamento no Japão, ainda assim encontrar peças por aqui requer paciência. Felizmente a tecnologia nos presenteou com emuladores, cartões de crédito e almas abençoadas capazes de criar um site com o que o sistema tem de melhor. Veja abaixo como fazer para jogar NES.

Leia também:

NES completa 30 anos

O que o NES tem de melhor

A opção mais fácil – e provavelmente mais usada – são emuladores e roms, espalhados aos montes pela internet. Alguns jogos são bastante raros de achar e é bom ter cuidado com os sites de onde vêm os downloads, pois vários deles contêm vírus. Vale lembrar também a velha regra explicitada nesses sites – você só pode baixar determinado jogo se de fato possuir uma cópia física.

Ainda tendo o computador como referência, há o site Nintendo8, cujo nome é uma referência aos 8 bits do NES, onde os jogos completos podem ser jogados online. Embora a página tenha uma biblioteca respeitável, faltam alguns títulos. Os principais, porém, estão todos lá.

Quem tem um Wii, um Wii U, um DS ou um 3DS tem a possibilidade de jogar nos próprios videogames. A Nintendo disponibiliza os games originais pelo Virtual Console a preços modestos, de 500 a 1000 Wii Points, o que dá entre US$ 5 e US$ 10.

Mas se você é daqueles extremamente saudosistas e quer uma experiência 100% genuína, resta a opção de comprar um NES. O problema é achá-lo aqui no Brasil, uma vez que não houve distribuição oficial. Há lojas especializadas em videogames antigos, mas a melhor aposta é procurar sites de vendas de produtos usados, tanto nacionais quanto internacionais. Mas prepare a carteira – o console é uma raridade e, logo, custa caro.