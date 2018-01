Mais um achado no Acervo Estadão. Reportagem do New York Times reproduzida no jornal aborda o clássico Where in the world is Carmen Sandiego?, game rodado via DOS, com todos aqueles efeitos sonoros típicos das primeiras gerações de jogos eletrônicos.

A reportagem é de julho de 1991, mas o jogo foi produzido pela Broderbund em 185. No texto, o game é considerado o “Super Mario dos computadores”, em alusão ao sucesso que o personagem da Nintendo fazia nos consoles domésticos. O foco é o sucesso que a criminosa internacional fazia na época – estava para estrelar não só jogos, mas livros, programas e aparecer em outras mídias.

Por aqui, sucesso mesmo foram os jogos, em particular do Where in the world is Carmen Sandiego?, mas há outros títulos da série, como Where in space…, Where in time…, Where in USA…, cada um abordando um tema diferente, entre história, geografia e ciências naturais e a participação da criminosa.

Fiquem com essa boa dose de nostalgia abaixo. Será que alguém ainda tem o disquete com o jogo?