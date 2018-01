Já são quase cinco décadas de história, então nada mais justo que os videogames também tenham seu Hall da Fama. A iniciativa é do The Strong National Museum of Play, um museu de Rochester (Nova York, Estados Unidos) dedicado a brinquedos e jogos eletrônicos. A cerimônia de inauguração do Hall da Fama dos Videogames ocorrerá em junho.

Para entrar no Hall da Fama, o jogos indicados devem atender a quatro quesitos: status de ícone, longevidade, alcance geográfico e influência. A iniciativa tem o objetivo de “reconhecer jogos eletrônicos de todos os tipos – de arcade, consoles, computador, portáteis ou plataformas móveis – que gozaram de popularidade por um determinado período de tempo e exerceram influência sobre a indústria dos videogames ou na cultura e na nossa sociedade em geral”.

Todo mundo pode contribuir – é só entrar no site oficial do Hall da Fama e indicar os jogos que você quiser. É preciso fornecer alguns dados pessoais básicos e, mais importante, escrever as razões por que determinado título deve entrar na seleta lista. Há ainda a opção de contar uma história pessoal relativa ao jogo, o que dá um tom mais sentimental à iniciativa daqueles que querem contribuir.

Entre todos os indicados, os finalistas serão selecionados por um comitê do The Strong. Depois disso, um corpo de conselheiros composto por jornalistas, estudiosos e desenvolvedores de jogos escolherá quais entrarão na lista inicial do Hall da Fama. A quantidade de jogos escolhidos na primeira seleção não foi revelada.

E aí? Zelda, Mario, Tetris, Pac-Man… Qual jogo você indicaria para o Hall da Fama dos Games?