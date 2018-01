Foram anunciados na noite da última sexta-feira, 7, os vencedores do Spike Video Game Awards 2012, considerado o “Oscar” dos games. E o prêmio principal, de Melhor Jogo do Ano, ficou nas mãos de um azarão – The Walking Dead: The Game, da Telltale Games, que desbancou os favoritos Dishonored e Assassin’s Creed III.

O jogo, baseado na história em quadrinhos que deu origem à série de televisão, ainda foi o maior vencedor da edição deste ano, faturando outras quatro categorias – Estúdio do Ano, Melhor Performance Feminina, Melhor Adaptação e Melhor Jogo de Download.

Journey (Thatgamecompany) também foi uma surpresa, vencendo três categorias, inclusive Melhor Jogo para PS3 e Melhor Jogo Independente. Já Borderlands 2 (Gearbox Software) conseguiu o feito de levar os títulos de Melhor Jogo Multiplayer e Melhor Jogo de Tiro com a concorrentes de peso neste ano.

Já os grandes hits do ano não fizeram tão bonito. Assassin’s Creed III (Ubisoft) e Call of Duty: Black Ops 2 (Activision) não venceram nenhuma categoria. Halo 4 (343 Industries) levou Melhor Jogo de Xbox 360, como já era esperado, e Melhores Gráficos. Dishonored (Bethesda) ficou só com Melhor Jogo de Ação e Aventura.

Veja abaixo a lista completa de indicados e vencedores do Spike Video Game Awards 2012:

Melhor Jogo

The Walking Dead – The Game

Assassin’s Creed III

Dishonored

Journey

Mass Effect 3

Estúdio do Ano

Telltale Games

343 Industries

Arkane Studios

Gearbox Software

Melhor Jogo de Xbox 360

Halo 4

Borderlands 2

Assassin’s Creed III

Dishonored

Melhor Jogo de PS3

Journey

Assassin’s Creed III

Borderlands 2

Dishonored

Melhor Jogo de Wii/Wii U

New Super Mario Bros. U

The Last Story

Xenoblade Chronicles

ZombiU

Melhor Jogo de PC

XCOM: Enemy Unknown

Diablo III

Guild Wars 2

Torchlight II

Melhor Jogo de Tiro

Borderlands 2

Call of Duty: Black Ops 2

Halo 4

Max Payne 3

Melhor Jogo de Ação e Aventura

Dishonored

Assassin’s Creed III

Darksiders II

Sleeping Dogs

Melhor RPG

Mass Effect 3

Diablo III

Torchlight II

Xenoblade Chronicles

Melhor Jogo Multiplayer

Borderlands 2

Call of Duty: Black Ops 2

Guild Wars 2

Halo 4

Melhor Jogo de Esporte Individual

SSX

Hot Shots Golf World Invitational

Tiger Woods PGA Tour 2013

WWE ’13

Melhor Jogo de Esporte Coletivo

NBA 2k13

Madden NFL 13

Fifa Soccer 13

NHL 13

Melhor Jogo de Corrida

Need For Speed Most Wanted

Dirt Showdown

F1 2012

Forza Horizon

Melhor Música

Cities, de Beck (Sound Shapes)

Castle of Glass, de Linkin Park (Medal of Honor Warfighter)

I Was Born for This, de Austin Wintory (Journey)

Tears, de Health (Max Payne 3)

Melhor Trilha Sonora Original

Journey

Call of Duty: Black Ops 2

Halo 4

Max Payne 3

Melhores Gráficos

Halo 4

Assassin’s Creed III

Dishonored

Journey

Melhor Jogo Independente

Journey

Dust: An Elysian Tail

Fez

Mark of the Ninja

Melhor Jogo de Luta

Persona 4 Arena

Dead or Alive 5

Street Fighter x Tekken

Tekken Tag Tournament 2

Melhor Jogo para Portátil ou Celular

Sound Shapes

Gravity Rush

LittleBigPlanet PS Vita

New Super Mario Bros. 2

Melhor Performance Feminina

Melissa Hutchison, como Clementine (The Walking Dead – The Game)

Emma Stone, como Amanda Cartwright (Sleeping Dogs)

Jen Taylor, como Cortana (Halo 4)

Jennifer Hale, como Comandante Shepard (Mass Effect 3)

Melhor Performance Masculina

Dameon Clarke, como Handsome Jack (Borderlands 2)

Dave Fennoy, como Lee Everret (The Walking Dead – The Game)

James McCaffrey, como MAx Payne (Max Payne 3)

Nolan North, como Capitão Martin Walker (Spec Ops: The Line)

Melhor Adaptação

The Walking Dead: The Game

Disney Epic Mickey 2: The Power of Two

Lego Batman 2: DC Super Heroes

Transformers: Fall of Cybertron

Melhor DLC

Dawnguard (The Elder Scrolls V: Skyrim)

Leviathan (Mass Effect 3)

Machromancer Pack (Borderlands 2)

Perpetual Testing Initiative (Portal 2)

Melhor Jogo de Download

The Walking Dead – The Game

Fez

Journey

Sound Shapes

Melhor Jogo Social

You Don’t Know Jack

Draw Something

Marvel: Avengers Alliance

Simcity Social

Personagem do Ano

Clap Trap (Borderlands 2)

Connor (Assassin’s Creed III)

Commander Shepard (Mass Effect 3)

Master Chief (Halo4)

Raul Menendez (Call of Duty: Black Ops 2)

Jogo Mais Aguardado de 2013

GTA V

Biosock Infinite

Last of Us

Tomb Raider

South Park: The Stick of Truth