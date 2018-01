Papers, Please foi desenvolvido por uma pessoa (Lucas Pope) e colecionou prêmios e mais prêmios ao longo de 2013 por sua originalidade temática e mecânica. No Independent Games Festival deste ano, não foi diferente. O game conquistou a premiação máxima do evento, o Grande Prêmio Seumas McNally.

O game coloca o jogador no papel de um agente do governo que trabalha na fronteira de um país fictício decidindo quem entra e quem fica de fora do território. Essa decisão é tomada com base em documentos e procedimentos que o jogador deve adotar, como revistar possíveis suspeitos e cruzar os dados com o que o governo fornece. Eis que surgem dilemas, como decidir sobre a entrada de uma mulher que quer encontrar o marido do outro lado da fronteira, mas pode ser uma potencial terrorista.

Pode não parecer muito apelativo para os fãs de jogos de ação, mas Papers, Please tem sido aplaudido pela crítica. A pontuação do jogo no Metacritic, que reúne notas de vários sites, é 85, considerada alta. Além disso, os prêmios do IGF referendam a qualidade do game, lembrando claro de que se trata de uma produção independente e que, portanto, reinterpreta e reimagina conceitos aos quais estamos acostumados.

Mas chega de papo, o melhor é conhecer o game jogando. No site oficial há vários canais de compra e mais informações sobre o título. Para saber mais sobre o IGF Awards, clique aqui.

Grande Prêmio Seumas McNally

Papers, Please

DEVICE 6

Dominique Pamplemousse in “It’s All Over Once the Fat Lady Sings!”

Don’t Starve

Jazzpunk

The Stanley Parable

Prêmio Nuovo (Inovação)

Luxuria Superbia

Corrypt

Dominique Pamplemousse in “It’s All Over Once the Fat Lady Sings!”

Extrasolar

Papers, Please

Perfect Woman

Save the Date

SoundSelf

Prêmio de Excelência em Artes Visuais

Gorogoa

DEVICE 6

Drei

Perfect Stride

Samorost3

The Banner Saga

Prêmio de Excelência em Som:

DEVICE 6

Crypt of the NecroDancer

Dominique Pamplemousse in “It’s All Over Once the Fat Lady Sings!”

Samorost3

The Stanley Parable

The Yawhg

Prêmio de Excelência em Design:

Papers, Please

868-HACK

Crypt of the NecroDancer

Don’t Starve

Mushroom 11

TowerFall Ascension

Prêmio de Excelência em Narrativa:

Papers, Please

DEVICE 6

Dominique Pamplemousse in “It’s All Over Once the Fat Lady Sings!”

Paralect

The Stanley Parable

The Yawhg

Melhor Jogo Feito por Estudantes

Risk of Rain

Cyber Heist

Engare

Foiled

Museum of Simulation Technology

Rhythm Doctor

Symmetrain

Westerado

Escolha do Público

The Stanley Parable