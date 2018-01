A Penny Arcade Expo – ou PAX – é um dos grandes eventos da indústria dos games do segundo semestre do ano. A feira, realizada entre 31 de agosto de 2 de setembro em Seattle, reduto dos desenvolvedores norte-americanos, começou com motivos culturais, reunindo shows, campeonatos e atividades mais relacionadas à comunidade dos jogadores que o mercado propriamente dito.

A PAX, porém, ganhou proporções e também serve como evento para que as gigantes do ramo mostrem novidades em termos de jogos. Veja o que foi apresentado na edição de 2012:

Metal Gear Solid: Ground Zeroes – Ninguém menos que Hideo Kojima, a lenda viva que criou Metal Gear Solid, apresentou um vídeo mostrando alguns trechos do novo título da franquia da Konami. Desnecessário comentar a qualidade da produção, que, segundo disse o próprio Kojima na coletiva de quase uma hora, será um prólogo de Metal Gear Solid 5.

Remember Me – O trailer de perseguição mostrado anteriormente na Gamescom ganhou uma versão estendida, mostrando o final da sequência e cenas de combate. A Capcom parece estar investindo pesado no game futurista.

Zombie U – Foi apresentado um novo vídeo do título de sobrevivência (ou tiro, ou ambos) da Ubisoft para o novo console da Nintendo. A ação se passa no Palácio de Buckingham e mostra o uso de armas e outros artifícios do jogo. Não há uma rainha da Grã-Bretanha zumbi, infelizmente.

Playstation AllStars Battle Royale – Mais do mesmo, como deve acontecer até o lançamento do game: novos vídeos mostrando os personagens e suas habilidades. São praticamente trailers promocionais, já que o jogo sai em novembro.