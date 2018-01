Manifestante é preso por portar vinagre na Avenida Paulista

Vinagre passou a ser considerado uma substância perigosa desde a última quinta-feira, 13, quando ocorreu o quarto grande ato contra o aumento da passagem de ônibus em São Paulo. Por ser usado como uma defesa contra os efeitos do gás lacrimogêneo, os policiais impediram que manifestantes que portassem vinagre participassem da passeata – que, mesmo pacífica, foi brutalmente reprimida pela Polícia Militar.

A absurda proibição levou à criação de várias imagens humorísticas na internet, inclusive o V de Vinagre, uma paródia da famosa HQ V for Vendetta, ou V de Vingança, em português, de Alan Moore. A brincadeira motivou o Flux Game Studio a criar um game de mesmo nome como forma de protesto contra a truculência da Polícia Militar de São Paulo, como a própria página do jogo no Facebook diz.

“Este jogo é a forma de protesto de seus autores e da Flux Game Studio contra a descabida violência desprendida pela Polícia Militar do Estado de São Paulo para impedir a manifestação contra o aumento no preço do transporte público no dia 13/06/2013. Desenvolvido em 18 horas como nossa forma de aumentar a conscientização sobre um tema de um modo diferente e divertido”, é o que está escrito na página.

Em V de Vinagre, um manifestante que usa a máscara de Guy Fawkes corre pelas ruas fugindo da polícia enquanto coleta garrafas do perigoso vinagre. Ele escapa de viaturas, da cavalaria, de soldados com spray de pimenta e bombas de gás lacrimogêneo no chão. Se é pego, o personagem é “acolhido” pelos cassetetes policiais.

Os desenvolvedores usaram várias imagens que circularam na internet nos últimos dias para produzir V de Vinagre. Mais informações – e o próprio jogo – podem ser encontradas neste link.