Os pinballs são aquelas máquinas grandes e espaçosas, às vezes chamadas também de fliperamas, em que o jogador controla duas pás que batem em uma bolinha de metal, jogando-a na pista para acertar os botões e ganhar pontos. Em resumo, são a pré-história dos videogames.

Os mais novos não devem estar muito familiarizados com os pinballs, mas quem está na faixa dos 30 a 40 anos certamente passou alguns bons momentos tentando acertar a bolinha nos lugares certos. Antes de os consoles domésticos passarem a dominar o mercado nos anos 90 e antes ainda dos arcades, eram os pinballs que dominavam as casas de fliperama.

É raro encontrar máquinas em boas condições hoje em dia, mas há uma boa oportunidade nesta quinta-feira, 25, para quem quer matar as saudades ou mesmo conhecer um pouco mais desses verdadeiros fósseis dos games. O Rock’n’Roll Burger promove o Open House Pinball e coloca 11 pinballs à disposição de quem quiser se arriscar. E o melhor: vai dar para jogar à vontade!

Quem quiser saber mais pode acessar o site do Rock’n’Roll Burger, ou o perfil da lanchonete no Facebook e no Twitter. Abaixo, alguns detalhes do evento.

Open House Pinball – Rock’n’Roll Burger

Rua Augusta, 538, Bela Vista – São Paulo

(11) 3661-1500 ou (11) 3255-0351

Quinta-feira, 25 de outubro, das 19h até 0h30

R$ 25,00 (consumação) e joga à vontade

Aceita Master Card e Visa