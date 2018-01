Maioria quer desenvolver para tablets e smartphones

Falta menos de um mês para a Game Developers Conference (GDC) deste ano, que ocorre entre os dias 25 e 29 de março. Por isso, os organizadores do evento conduziram uma pesquisa com mais de 2,5 mil desenvolvedores americanos para traçar um panorama do cenário de desenvolvimento nos Estados Unidos. Os resultados foram publicados no relatório State of the Industry (O Estado da Indústria, em tradução livre) e levaram às seguintes conclusões:

Os games indie crescem como nunca. Segundo a pesquisa, 53% dos desenvolvedores se declarou “indie”. Destes, 51% ingressaram no cenário alternativo nos últimos dois anos. Os dados ainda apontam que 46% dos entrevistados trabalham em empresas com dez empregados ou menos. Além disso, apenas 24% diz ter trabalhado em parceria com uma publisher em seu último jogo e só 20% contam com um apoio desse tipo no atual projeto.

Entre as plataformas consideradas as mais “amigáveis” para receber jogos independentes, o domínio dos tablets e smartphones é absoluto. Quase 60% dos entrevistados veem ambos como o principais dispositivos para abrigar seus jogos indies.

Esse dado nos leva ao próximo ponto – computadores e plataformas móveis são as preferidas de todos os desenvolvedores, informação importantíssima num ano em que chegam ao mercado consoles da nova geração.

De acordo com o relatório, 38% dos desenvolvedores lançou seu último jogo para smartphone ou tablet, mas 55% deles estão fazendo títulos para esses dispositivos. Um número ainda maior – 58% – já planejam fazer jogos para essas plataformas.

Os próximos no ranking da preferência são os PCs e Macs. São 34.6% os que desenvolveram seu último jogo nessas plataformas, 48% os que estão produzindo e 49% os que irão criar futuramente.

O parcela de desenvolvedores interessados nos consoles permanece baixa e estável. A Microsoft lidera por uma pequena margem, com 13,2% atualmente desenvolvendo para Xbox 360 e 14% planejando fazer um jogo para o aparelho. Para o Playstation 3, 13% desenvolvem um jogo atualmente e 12,4% devem fazê-lo futuramente.

O Wii U registra índices mais modestos, com apenas 4,6% produzindo atualmente e 6,4% com planos para desenvolver para a plataforma da Nintendo. Já os consoles da próxima geração de Sony e Microsoft atraíram a atenção de 11% dos produtores.

Os portáteis vão mal no interesse dos desenvolvedores. Para o Vita, só 2% disseram ter lançado seu último jogo para o aparelho, enquanto 4,2% disseram estar produzindo e 5% planejam fazer um game para portátil da Sony. O 3DS também não vai bem entre os americanos – apenas 2% desenvolvem para a plataforma atualmente e 2,8% têm planos de fazê-lo.

Quanto ao financiamento dos projetos, fica clara a predominância do uso de recursos próprios (37%), mas surpreende o número de desenvolvedores interessados em captar verba por meio de crowdfunding (44%).