Veja abaixo a programação completa das apresentações da E3 2012, que começa hoje. A Microsoft é a primeira das grandes a subir no palco, às 13h30 da segunda-feira. Às 22 horas do mesmo dia, é a vez da Sony. A Nintendo fecha as demonstrações das ‘Big Three’ às 13 horas da terça.

Você pode assistir às apresentações (listadas no horário de Brasília) clicando aqui.

Segunda-feira, 4

13:30 Apresentação da Microsoft

17:00 Apresentação da EA

19:00 Apresentação da Ubisoft

20:00 Apresentação da Sony

Terça-feira, 5

13:00 Apresentação da Nintendo

17:00 Assassin’s Creed 3

17:30 Apresentação surpresa

18:00 Tomb Raider

18:20 Apresentação surpresa

18:40 Call of Duty: Black Ops 2

19:00 Resident Evil 6

19:20 Apresentação surpresa

19:40 Darksiders II

20:00 Forza Horizon

20:20 Fable: The Journey

20:40 Halo 4

21:00 Apresentação surpresa

21:20 Apresentação surpresa

21:40 The Last of Us

22:00 Apresentação surpresa

22:20 God of War: Ascension

22:40 PlayStation All-Stars

Quarta-feira, June 6

15:00 Ni No Kuni

15:20 Far Cry 3

15:40 Apresentação surpresa

16:00 Apresentação surpresa

16:20 Crysis 3

16:40 Sleeping Dogs

18:00 Kingdom Hearts 3DS

18:20 Hitman: Absolution

18:40 Spec Ops: The Line

19:00 Transformers: FoC

19:20 The Walking Dead: Episode 2

19:40 Dead or Alive 5

20:00 LittleBigPlanet Karting

20:20 Sly Cooper: Thieves in Time

20:40 The Unfinished Swan

21:00 The Amazing Spider-Man

21:20 Dishonored

21:40 XCOM: Enemy Unknown

22:00 Borderlands 2

22:20 Dust 514

22:40 The Elder Scrolls Online

Quinta-feira, 7

15:00 Tekken Tag Tournament 2

15:20 LEGO Batman 2

15:40 Persona 4 Arena

16:00 DmC (Devil May Cry)

16:20 Lost Planet 3

16:40 Apresentação surpresa

18:00 World of Warplanes

18:20 Quantum Conundrum

18:40 Metro: Last Light

19:00 PlanetSide 2

19:20 Disney Epic Mickey 2

19:40 Aliens: Colonial Marines

20:00 LittleBigPlanet Vita

20:20 Apresentação surpresa

20:40 SimCity

21:00 Star Trek

Fonte: IGN