A Gamescom é uma das convenções que marca o meio do caminho entre os anúncio da E3 e a efetiva chegada dessas novidades no mercado. Como estamos em ano de lançamento de novos consoles, o evento ganha importância ímpar, principalmente com as notícias desta terça.

A primeira delas vem da Microsoft, que revelou a lista de jogos que estarão disponíveis para o Xbox One a partir do primeiro dia do console no mercado – que ainda não foi definido, mas sabe-se que é em novembro. Ao todo, são 23 títulos, entre eles Watch Dogs, Assassin’s Creed: IV Black Flag, Battlefield 4, Call of Duty: Ghosts e Forza Motorsport 5. A plataforma chegará ao mercado custando US$ 500.

A Microsoft também lançou o Independent Developers @ Xbox, programa que permitirá que qualquer desenvolvedor de jogos independente possa publicar suas criações sem qualquer custo. As inscroções já podem ser feitas no site do programa.

Já a Sony colocou as cartas na mesa e revelou a data de lançamento do Playstation 4: 15 de novembro nos Estados Unidos, ao preço de US$ 400, e 29 de novembro na Europa, custando € 399.

Sem preço definido, a plataforma chega ao Brasil e à América Latina também no dia 29, diferentemente do que a Sony havia anunciado antes – que o lançamento seria mundial. Até o fim do ano, o console estará disponível oficialmente em 32 países.

Também foi revelada uma lista de 15 jogos digitais para o novo console, alguns deles de desenvolvedores independentes, incluindo os exclusivos Rime e Everyone’s Gone to the Rapture e o sucesso Minecraft, que até então estava disponível apenas para Xbox 360, PCs e plataformas móveis.

Cinema

Com um pé dentro e outro fora dos games, a Ubisoft anunciou uma parceria com a Sony Pictures e a New Regency para a produção de um filme de Watch Dogs, título de ação que será lançado no final do ano. Trata-se de mais um longa da publisher, que também prepara um filme de Assassin’s Creed.