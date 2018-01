O Playstation 4, anunciado pela Sony na quarta-feira, 20, vai rodar jogos de seus antecessores? E games usados? Como vai aproveitar o Vita? O Modo Arcade vai direto ao ponto.

Acabando com uma das principais discussões a respeito da nova geração de consoles, foi confirmado que o PS4 será capaz de reproduzir jogos usados. Não haverá bloqueio.

Ainda sobre este ponto, o PS4 vai reproduzir jogos dos consoles mais antigos da Sony apenas por streaming. Ou seja, todas as mídias dos Playstation 1, 2 e 3 que você tem guardadas só servem para rodar em seus respectivos sistemas. Na nova plataforma, o sistema de nuvem da Gaikai será responsável por abrigar os games dos consoles antigos.

Derrubando outro mito, foi anunciado que não será necessária conexão de internet permanente para que o console funcione normalmente.

Os controles também não serão compatíveis. Somente os DualShock 4 funcionarão.

Um ponto importante é a PSN. As contas de usuário e seus troféus e informações serão preservadas, mas os saves e os jogos baixados do PS3 não poderão ser acessados do PS4.

No Brasil, o lançamento do console, que chega em portguês, deve ocorrer junto da data mundial, de acordo com o Kotaku. Além disso, a Sony vai trabalhar com estúdios de desenvolvimento brasileiros.

O Vita será usado como uma peça-chave do recurso remote play. Ele será a segunda tela quando o jogador quiser deixar o sofá ou a poltrona sem largar o jogo. Quais jogos suportarão o recurso no ato do lançamento, porém, é uma informação desconhecida.

O console tem suporte para tecnologia 3D, mas isso vai depender também da aparelho de televisão em que está instalado e também dos jogos.

Ainda sobre esse papo, há suporte para resolução 4k, mas apenas para fotos e vídeos, não para games.

No mais, é aguardar mais novidades.