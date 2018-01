A série Street Fighter completa 25 anos com o aniversário do primeiro game da franquia, mas foi Street Fighter II, de 1991, que alçou a Capcom ao sucesso. O segundo jogo é ainda hoje considerado o modelo ideal dos títulos de luta e é reverenciado como um dos melhores já feitos. A herança dos personagens, formato dos combates e golpes ainda vive na maior parte das horas que passamos em pancadaria virtual.

Sucesso de crítica e público, Street Fighter II inspirou o desenvolvimento títulos de luta similares por parte de outras produtoras. O problema é que muitos desses estúdios exageraram na dose de “inspiração” e, numa ode à falta de criatividade, acabaram criando verdadeiras cópias – nem sempre mal feitas – do jogo de Ryu, Ken e companhia.

Art of Fighting (SNK/1992) – Antes de se sagrar como produtora da série The King of Fighters, outra referência no gênero luta, a SNK criou um jogo no qual o enredo tinha grande importância, já que era o pano de fundo para que houvessem os combates. Os lutadores disponíveis no modo para um jogador de Art of Fighting (veja o vídeo) são Ryo e Robert, claramente inspirados em Ryu (semelhança até no nome) e Ken (um jovem milionário, assim como Robert). Embora a semelhança física não seja das maiores, ambos têm golpes iguais aos dos personagens de Street Fighter.

Não bastassem protagonistas, os desenvolvedores criaram ainda um lutador loiro do exército americano. O cenário também é bastante similar… Mas a Capcom não deixou por menos. Na sequência Alpha de Street Fighter, os produtores apresentaram o caricato Dan Hibiki. Ele usa um kimono rosa e tem uma semelhança física incrível com Robert, além dos mesmos golpes “adaptados” pela produtora de Art of Fighting.

Fighter’s History (Data East/1993) – A Data East quase pagou caro pela inspiração tomada de Street Fighter. A Capcom entrou na Justiça contra o estúdio japonês alegando quebra de direitos autorais em Fighter’s History (veja o vídeo), que de fato tem elementos em comuns com Street Fighter, embora esteja longe se ser o pior caso. Mas a Capcom perdeu a ação e Fighter’s History continuou no mercado. A principal semelhança entre os títulos está nos personagens, como nos pesos-pesados Zangief e Mastorius, mas o game também tem alguns pontos em comum com Fatal Fury (SNK).







World Heroes (ADK/SNK/1992) – O elenco de lutadores de World Heroes (veja o vídeo) tem praticamente o DNA da Capcom. Hanzo e Fuuma formam uma dupla de protagonistas correspondente a Ryu e Ken. Têm golpes idênticos e executados do mesmo modo como em Street Fighter. Em um deles aparece até a imagem de um dragão envolvendo o personagem. Shoryuken, em português, significa algo como “soco do dragão”. Dhalsim, o lutador indiano de Street Fighter, ganhou uma versão robótica e alemã em World Heroes com Brocken. Ambos “esticam” braços e pernas nos golpes. Coincidência ou não, o robô também se parece M. Bison. E. Honda, o japonês lutador de sumô, inspirou o mongol J. Karn e seu principal golpe. Mas a ironia ficou para Zangief, que de defensor comunista da União Soviética passou para o wrestler americano narcisista Muscle Power.

Breakers (Visco/1996) – Em 1996, a sequência Alpha já havia entrado no mercado. Novas franquias como The King of Fighters e Tekken apareceram como novas referências no gênero. Ainda assim, cinco anos depois do lançamento de Street Fighter II, apareceu o vencedor no quesito “homenagem” ao hit da Capcom: Breakers (veja o vídeo), da Visco, game lançado apenas para arcade e NeoGeo e, portato, pouco conhecido. Breakers tem o lutador do hadouken, o que é até praxe. Mas a novidade é o clone do nosso compatriota Blanka – a também selvagem Rila, ornada de cabelo vermelho, unhas, dentes e cuja arena está localizada na selva. Chun-Li, por sua vez, foi transformada em Tia, cujos golpes e até mesmo a celebração foram inspirados na chinesa da Capcom.