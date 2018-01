Assim como esportes, política e cultura, os games também são objeto de uma extensa cobertura de uma mídia bastante segmentada e especializada. Com essas condições, Thomas Bidaux, um analista da ICO Partners, usou um software de monitoramento para descobrir quais games e quais plataformas dominaram as manchetes em 2014.

Foi avaliado o conteúdo de cerca de 3,5 mil sites especializados em games em 28 línguas diferentes. Também estão inclusas nesta lista páginas que cobrem tecnologia em geral, mas a maioria é segmentada em jogos. Eis aqui os resultados.

Por plataforma, a marca PlayStation liderou as menções, alcançando 560 mil citações em manchetes – quase 150 mil à frente da marca Xbox. A Nintendo não entrou na conta porque só passou a ser monitorada depois do começo do ano.

Ao longo do ano, a briga entre as marcas de Sony e Microsoft só foi igual em janeiro. A partir de então, só deu PlayStation, que foi ganhando mais espaço na mídia em relação à concorrente conforme os meses passaram. É bom lembrar, porém, que os dados não avaliam se as menções são positivas ou negativas – trata-se apenas do volume de manchetes sobre cada marca.

Quanto aos títulos, uma surpresa no primeiro lugar. Apesar de ter sido lançado no início do ano, Titanfall é exclusivo das plataformas Xbox e, por isso, espanta estar na liderança. O fenômeno Minecraft vem logo atrás, seguido de Destiny, o blockbuster do ano da Activision, que investe pesado em marketing. Dos dez primeiros, cinco são jogos de tiro e quatro são games de mundo aberto, mostrando que estes são, de fato, os gêneros mais comuns da atual geração.

Há também dados relativos a MOBAs e MMOs – onde lideram League of Legends e World of Warcraft respectivamente.

Fonte: Games Industry